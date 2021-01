Vidéo : des passagers d'un ferry se font confisquer leurs sandwichs à cause du Brexit

Cette scène cocasse vous est offerte par le Brexit. Arrivés aux Pays-Bas, des passagers d'un ferry en provenance du Royaume-Uni se sont vus confisquer leurs sandwichs par des agents des douanes néerlandaises, invoquant les nouvelles règles en vigueur depuis le départ de Londres de l'UE.

Ces images étonnantes ont été filmées par par la chaîne de télévision publique néerlandaise NPO 1 au port de Hoek van Holland, près de Rotterdam. Elles ont ensuite été publiées sur Twitter dimanche par un internaute et sont devenues virales, avec plus de 900.000 visionnages.

Next time people tell you there's no new friction at the borders because of Brexit, you can show them this Dutch TV clip of drivers being stopped and having their lunches confiscated. pic.twitter.com/B9eZfDWKFB

— OwenAdamsYT (@OwenAdamsYT1) January 10, 2021