DIRECT - Coronavirus : «il va falloir prendre de nouvelles mesures», estime l'ARS Île-de-France

Un nouveau conseil de défense se tient mercredi à l'Elysée. Face à la hausse des contaminations au coronavirus et au développement de sa variante la plus contagieuse, l’hypothèse d’un couvre-feu dès 18h généralisé à tout le pays semble la mieux placée. Jean Castex s'exprimera publiquement jeudi. Les Etats-Unis viennent eux d’enregistrer un nouveau record de morts quotidiens. Suivez en direct l'évolution de la crise sanitaire.

11h51

"De nouvelles mesures" sont nécessaires pour endiguer l'épidémie de Covid-19, a affirmé mercredi le directeur de l'agence régionale de santé (ARS) d'Île-de-France, Aurélien Rousseau, soulignant "l'impact des fêtes" de fin d'année et le risque "d'effet multiplicateur" du variant anglais. "C'est sûr qu'il va falloir prendre de nouvelles mesures", a déclaré M. Rousseau sur RMC, alors qu'un nouveau conseil de défense sanitaire se tenait mercredi matin à l'Elysée. Le patron de l'ARS francilienne s'est inquiété du rebond de l'épidémie dans sa région : "Depuis une semaine, on a pris une quarantaine de points d'incidence, on arrive à nouveau près des 200 (cas positifs) pour 100.000 (habitants)", seuil au-delà duquel le couvre-feu pourrait être avancé de 20H00 à 18H00.

11h23

La République démocratique du Congo "a dépassé la barre des vingt mille cas de coronavirus", a indiqué le comité chargé de la lutte contre cette pandémie dont les premiers cas ont été diagnostiqués en mars 2020 à Kinshasa.

"Depuis le dĂ©but de l’épidĂ©mie dĂ©clarĂ©e le 10 mars 2020, le cumul des cas est de 20.003. Au total, il y a eu 626 dĂ©cès et 14.767 personnes guĂ©ries", a dĂ©taillĂ© le ComitĂ© multisectoriel dĂ©diĂ© Ă la riposte Ă la pandĂ©mie du Covid-19 en RDC.Â

09h29

L'obligation du port du masque et la généralisation des masques chirurgicaux a généré des effets pervers. On les retrouve dans les rues, les parcs, les forêts et au fond des mers. Les spécialistes tirent la sonnette d'alarme face à ce fléaux mondial.

7h41

L'activité s'est très légèrement améliorée en décembre en France, avec un écart ramené à -7% par rapport à la situation d'avant-crise, après -11% en novembre, mais ce rattrapage connaîtra une pause en janvier, selon des données publiées mercredi par la Banque de France.

5h57

Le Mexique prévoit d'acheter 24 millions de doses du vaccin russe Spoutnik V si celui-ci reçoit l'approbation des autorités sanitaires du pays, a indiqué mardi le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador. Quatrième pays le plus endeuillé au monde par le Covid-19 (près de 136.000 morts), le Mexique pourrait ainsi "bientôt vacciner 12 millions de personnes", car le Spoutnik V s'administre en deux injections, a indiqué le président de gauche lors de sa conférence de presse quotidienne.

5h23

Les Etats-Unis ont largement dĂ©passĂ© mardi leur prĂ©cĂ©dent record de morts quotidiens, en dĂ©plorant près de 4.500 dĂ©cès du coronavirus en une seule journĂ©e, selon les donnĂ©es de l'universitĂ© Johns Hopkins, qui font rĂ©fĂ©rence. Le pays, confrontĂ© Ă une flambĂ©e de l'Ă©pidĂ©mie dont il n'arrive pas Ă reprendre le contrĂ´le depuis l'automne, n'avait encore jamais dĂ©passĂ© la barre des 4.000 dĂ©cès en 24 heures. Les Etats-Unis ont, prĂ©cisĂ©ment, enregistrĂ© mardi plus de 235.000 nouvelles contaminations et 4.470 morts, selon un relevĂ© effectuĂ© chaque jour Ă 20H30 locales par l'AFP des chiffres de l'universitĂ©, actualisĂ©s en continu.Â

5h07

La ligue nord-américaine de basket (NBA) a annoncé mardi le report de Boston-Orlando et Washington-Utah mercredi à cause du coronavirus, les Celtics et Wizards n'ayant pas suffisamment de joueurs disponibles alors qu'un minimum de huit par équipe est requis.

Ce sont désormais six matches que la NBA a été contrainte de reporter depuis trois semaines qu'a débuté la saison régulière, dont trois pour la seule franchise du Massachusetts qui devait affronter Miami dimanche et Chicago ce mardi.

4h33

Le Japon cherche à isoler un nouveau variant du coronavirus, récemment détecté sur quatre personnes arrivées dans l'archipel en provenance du Brésil, afin de pouvoir l'analyser davantage, ont déclaré mardi les autorités locales.

Ce variant du SARS-CoV-2 résulte d'une évolution "d'une lignée virale du Brésil, qui circule en Amazonie", provisoirement baptisée "B.1.1.28 (K417N / E484K / N501Y)", a affirmé le chercheur brésilien Felipe Naveca, qui collabore avec l'institut Fiocruz.

4h16

Le gouvernement italien a adopté tôt mercredi un plan de relance de 222,9 milliards d'euros pour remettre à flot une économie mise à mal par la pandémie de coronavirus, mais la coalition au pouvoir risque d'imploser en raison d'un désaccord sur l'utilisation des fonds européens. "Le Conseil des ministres a validé le #RecoveryPlan, le plus grand plan d'investissement jamais engagé en Italie", s'est félicité le ministre de l'Economie, Roberto Gualtieri, sur son compte Twitter.