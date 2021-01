Espace : 12 bouteilles de Bordeaux de retour sur Terre après un an en orbite

On connaît les effets bénéfiques du temps sur le vin, mais qu'en est-il de ceux de l'espace ? Voilà l'étrange question soulevée par la start-up Space Cargo Unlimited qui, pour y répondre, a envoyé 12 bouteilles de Merlot et Cabernet-Sauvignon ainsi que des centaines de pieds de vigne en orbite, au sein de la Sation spatiale internationale.

Cette cargaison peu banale est revenue sur Terre ce mercredi 12 janvier, grâce à une capsule Space X qui s'est posée au large de Tampa, dans le Golfe du Mexique.

SpaceX's Cargo Dragon spacecraft is returning to Earth today – and among its variety of research payloads are 12 bottles of Bordeaux wine and 320 grape vine canes (of Merlot and Cabernet Sauvignon), sent by European startup Space Cargo Unlimited: pic.twitter.com/dlPPio9s0h — Michael Sheetz (@thesheetztweetz) January 12, 2021

Lancé en novembre 2019, le voyage spatial de ces vignes a duré un peu plus d'un an. L'objectif était de les confronter à un environnement «plus hostile» afin de tester leurs capacités d'adaptation et en faire des plantes plus robustes et résilientes sur Terre.

Interrogé par The Associated Press, le directeur et co-fondateur français de Space Cargo Unlimited, Nicolas Gaume, explique qu'il s'agit de «trouver comment l'agriculture de demain va pouvoir être à la fois biologique, saine et capable de nourrir l'humanité». La start-up pense que «l'espace est la clé» et a donc voulu étudier son impact sur la sédimentation du vin.

Si le coût du projet est tenu secret, le directeur de Space Cargo Unlimited indique que ces expériences ont été en partie financées par des investisseurs privés.

L'étape suivante est prévue pour le mois de février, lorsque ces bouteilles de vin spatial seront ouvertes et dégustées par des experts français, notamment originaires de la région bordelaise. Des analyses et tests chimiques auront lieu ensuite.

Si l'expérience est concluante, Nicolas Gaume envisage également, en bon Français, de rendre les séjours en orbite un peu plus festifs, avec quelques verres de vin à disposition des astronautes.