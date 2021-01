Il s'injecte des champignons hallucinogènes, ils commencent à le dévorer de l'intérieur

L'expérience a mal tourné. Un homme a été hospitalisé en urgence à l'Hopital Saint-Jospeh en Arizona (Etats-Unis), après s'être injecté dans les veines des champignons hallucinogènes qu'il avait auparavant fait bouillir dans de l'eau pour obtenir une sorte de thé.

Agé de 30 ans, l'homme avait été amené aux urgences par sa famille, souffrant de confusion et de multiples défaillances de ses organes, dont ses poumons et ses reins, comme le rapporte Gizmodo. Dans les jours qui avaient précédé, il avait développé des symptômes comme la léthargie, des diarrhées, des nausées et des vomissements.

Bipolaire, il avait arrêté récemment de prendre son traitement et s'était intéressé aux traitements alternatifs, notamment l'usage de psychédéliques pour contrer la dépression et la dépendance aux opioides dont il souffrait.

Après avoir fait bouillir les champignons dans de l'eau, il avait filtré le mélange à travers du coton, avant de procéder à l'injection en intraveineuse.

Une bien mauvaise idée, donc, puisque les champignons, une fois dans son organisme, ont littéralement commencé à le dévorer de l'intérieur pour se développer. Il souffrait ainsi d'une double infection bactérienne et mycosique.

Il aura fallu 22 jours d'hospitalisation, dont huit en soins intesifs, au cours desquels les médecins lui ont administré des antobiotiques et des antifongiques, pour le sauver.

Selon les médecins qui ont rapporté ce cas, il faut remonter à 1985 pour trouver la trace d'un cas similaire, où quelqu'un s'est injecté des champignons dans le sang.

Le Docteur Curtis McKnight rappelle toutefois dans le rapport que, consommés de la bonne manière, c'est-à-dire oralement, les psychédéliques représentent une piste prometteuse pour le traitement des dépressions et des addictions. L'Etat américain de l'Oregon a ainsi légalisé en novembre dernier leur usage dans le cadre de traitement psychiatriques.

De plus, si il sont mangés, ils n'entraînent pas d'effets négatifs à long terme, pouvant dans le pire des cas entraîner de légères nausées de de l'anxiété juste après avoir été consommés.