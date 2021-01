Le Mexique en passe de légaliser le cannabis

Le Mexique a fait un nouveau pas vers la légalisation du cannabis. Le ministère de la Santé a publié de nouvelles dispositions visant à réguler l'usage du cannabis médecinal, une étape majeure vers la légalisation.

Ces mesures, qui concernent à la fois le cannabis thérapeutique et le récréatif, permettent désormais aux entreprises pharmaceutiques de commencer à mener des recherches sur les produits liés au cannabis.

Le Sénat mexicain avait déja voté, le 19 novembre dernier, en faveur de la légalisation du cannabis dans le pays. Si le projet de loi est accepté par la chambre basse du Parlement, le Mexique pourrait devenir l'un des plus grands marchés de cannabis légal au monde.

En 2018, la Cour Suprême du Mexique avait déjà donné son accord pour la légalisation du cannabis à des fins thérapeutiques.

Andres Manuel Lopez Obrador, le président mexicain, n’a pas soutenu publiquement la légalisation du cannabis, souligne Reuters, mais plusieurs membres de son gouvernement, notamment la ministre de l’intérieur Olga Sánchez, sont affichés favorables à cette mesure.

Elle permettrait aux citoyens de posséder jusqu’à 28 grammes de cannabis sur eux, et de cultiver au maximum quatre plants à leur domicile. La vente dans les entreprises spécialisées sera autorisée, à condition que la dose de substances psychoactives ne dépasse pas un certain seuil, qui sera défini par l’État. La consommation, la production ou la vente de cannabis restera cependant interdite aux mineurs, et la conduite après la consommation de stupéfiants restera punie par la loi.

L’objectif premier de ce projet de loi «d’améliorer les conditions de vie», et de «réduire la criminalité liée au trafic de drogue», en coupant l'herbe sous le pied des cartels, très actifs dans le pays, et qui ont déjà fait plusieurs milliers de victimes.

Plusieurs entreprises américaines ou canadiennes de production ou de vente de cannabis ont par ailleurs déjà manifesté leur intérêt concernant le marché mexicain, qui pourrait devenir, avec cette légalisation, le plus grand marché de cannabis au monde.