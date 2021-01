Quatre Paul O'Sullivan à travers le monde écrivent un album ensemble pendant le confinement

Quand le confinement et l'ennui finissent en instant de créativité. Il y a plusieurs mois, à la recherche de nouvelles rencontres, Paul O'Sullivan, originaire de Baltimore (Etats-Unis), s'est mis en tête d'ajouter sans discrimination tous les autres Paul O'Sullivan de Facebook en ami. Aujourd'hui, il possède un groupe de musique avec trois d'entre eux.

«Au bout d'un moment, leurs posts commencent à apparaître sur mon fil d'actualité et je me dis, 'attends une minute, on est tous musiciens'», explique-t-il à CBS. Ni une ni deux, il décide de contacter plusieurs d'entre eux pour «faire quelque chose avec cet heureux scénario». Trois ont fini par accepter, et le Paul O'Sullivan Band est né.

Les membres se distinguent par leur lieu de résidence. Il y a donc Manchester Paul à la basse, Pennsylvania Paul aux percussions, alors que Rotterdam Paul et Baltimore Paul s'occupent des guitares et des voix. Après un premier single début 2020, ils décident de profiter du confinement pour écrire un album ensemble, bien qu'ils soient à des milliers de kilomètres d'écart. Celui-ci, comprenant plusieurs reprises bien connues, est sorti en décembre 2020.

Tout s'est finalement bien goupillé, puisque les quatre hommes se sont révélés assez complémentaires. «Je ne suis pas un grand auteur de parole, mais après notre première discussion, le lendemain, il m'a envoyé une page entière de Microsoft Word avec des paroles de chansons», s'amuse Baltimore Paul à propos de Rotterdam Paul. Le tout ressemble bel et bien à un conte comme seuls internet et le confinement ont su en produire.

«Dans ce monde, des fois vous pensez que tout a été fait. En particulier avec internet, tout est couvert, tout a été fait. Eh bien, pour la première fois, cela semblait être une première», a expliqué Manchester Paul au média américain. En espérant que dans quelques mois, les quatre Paul pourront se rencontrer, quitter le virtuel et organiser des concerts.