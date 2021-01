DIRECT - Coronavirus : Le couvre-feu à 18h étendu à tout le territoire dès samedi, pour au moins 15 jours

Le Premier ministre Jean Castex devrait annoncer un couvre-feu à 18h étendu à l’ensemble des départements, lors de sa conférence de presse très attendue aujourd'hui à 18h. L’hypothèse d’un confinement le week-end est aussi à l’étude. Suivez toute l’actualité de l’évolution de la crise sanitaire du coronavirus.

18h30

Jean Castex annonce la reprise par demi-groupes des travaux dirigés en première année, dans les université, à partir du 25 janvier.

18h29

Jean Castex rappelle que le passage à distance de l'enseignement durant le confinement a été vécu difficilement par les étudiants, qui souffraient d'isolement.

18h21

Le protocole sanitaire dans les cantines scolaires sera renforcé, et les activités sportives scolaires et extrascolaires en intérieur sont suspendues jusqu'à nouvel ordre, annonce Jean Castex.

18h20

Le Premier ministre Jean Castex a prévenu jeudi qu'un troisième confinement serait appliqué "sans délai" en cas de "dégradation épidémique forte", tout en soulignant que la situation actuelle "n'exige pas" une telle mesure.

"Si nous constatons, dans les prochains jours, une dégradation épidémique forte, nous serions conduits à décider sans délai d'un nouveau confinement", a affirmé le Premier ministre au cours d'une conférence de presse.

18h16

Un couvre-feu à 18H00 sera mis en place à partir de samedi "pour au moins 15 jours" sur l'ensemble du territoire métropolitain, a indiqué Jean Castex, pour faire face à l'épidémie de Covid-19. "Sauf les exceptions liées aux missions de service public, tous les lieux, commerces ou service recevant du public seront fermés à 18H00", a précisé le chef du gouvernement lors d'une conférence de presse.

18h15

Des mesures de restrictions d'urgence vont être mises en place en Guyane ainsi qu'à Mayotte et à la Réunion, pour les protéger des variants à risque du Covid-19 qui circulent dans ces régions, a indiqué jeudi Jean Castex. En Guyane, "le contrôle des frontières sera renforcé et des tests négatifs seront exigés" pour rejoindre les Antilles et la métropole. De la même manière des "tests négatifs seront exigés pour les vols en provenance de Mayotte ou de la Réunion".

18h12

Tous les voyageurs souhaitant venir en France en provenance d'un pays extérieur à l'Union européenne (UE) devront présenter un test négatif au Covid-19 avant de partir, a annoncé Jean Castex. Ces personnes devront également "s'engager sur l'honneur à s'isoler pendant sept jours une fois arrivées en France, puis à refaire un deuxième test PCR à l'issue", a ajouté le Premier ministre.

18h11

Jean Castex reprend la parole. Le variant ne doit pas venir la souche dominante, explique le Premier ministre.

18h10

Le deuxième variant est originaire d'Afrique du Sud, et il serait plus contagieux que le Covid-19 mais il ne provoquerait pas davantage de formes graves, explique Olivier Véran.

18h07

Olivier Véran s'exprime à son tour et aborde la question du variant du Covid-19. Deux variants ont été identifiés, celui identifié en Angleterre, plus contagieux que le virus initial, de l'ordre de 30 à 70% plus contagieux, notamment chez les enfants. Les formes ne sont en revanche pas plus graves. Ce variant est également sensible au vaccin, ce qui est "une bonne nouvelle". La fermeture des écoles n'est pas conseillée, en revanche les dépistages seront renforcés.

18h06

Jean Castex qualifie notre situation d'à la fois "maîtrisée" et "fragile" notamment à cause des nouvelles souches contagieuses du virus.

18h05

"Notre situation reste préoccupante même si elle s'est stabilisée ces derniers jours", annonce Jean Castex.

17h34

Le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), Martin Hirsch, a affirmé jeudi qu'il n'y avait "pas de freinage sur la vaccination" des soignants contre le Covid-19, démentant ainsi des informations de presse diffusées plus tôt dans la journée.

Selon France Inter, une "réunion de crise" a abouti mercredi soir à la décision de "réduire la vaccination du personnel soignant" de l'AP-HP "pendant au moins 15 jours", afin de "sécuriser les doses pour les plus de 75 ans" à partir de lundi.

17h19

La Suède a dépassé jeudi les 10.000 morts depuis le début de l'épidémie, ont déclaré les autorités sanitaires, après un nouveau record de 351 décès annoncés pour les dernières 24 heures.

Ces nouveaux décès annoncés par l'Agence de santé publique portent le bilan total de la pandémie à 10.185 morts dans ce royaume de 10,3 millions d'habitants, qui a mené une stratégie moins coercitive qu'ailleurs en Europe. La Suède est actuellement l'un des pays les plus touchés du Vieux continent et a franchi la semaine dernière son pic de décès du printemps, selon les données officielles compilées par l'AFP.

17h11

Le Royaume-Uni a annoncé jeudi fermer ses frontières aux arrivées de tous les pays d'Amérique du Sud et du Portugal en raison d'un nouveau variant du coronavirus découvert au Brésil.

Cette interdiction, valable dès vendredi à 04H00 GMT, ne s'applique pas aux ressortissants britanniques et irlandais, ni aux personnes résidant au Royaume-Uni et aux routiers portugais transportant des biens essentiels, a précisé le ministre des Transports Grant Shapps sur Twitter.

13h54

Le nombre de tests de dépistage du Covid-19 réalisés en France est reparti à la hausse la semaine dernière et les délais de rendu des résultats sont restés à un "niveau plancher", selon des données officielles.

Entre le 4 et le 10 janvier, "2.041.800 résultats de tests RT-PCR et antigéniques ont été validés par un professionnel de santé", parmi lesquels "un peu plus d'un quart (26,4 %) étaient des tests antigéniques", a indiqué la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) dans un communiqué de presse.

12h21

Le pape François et le pape émerite Benoît XVI ont été vaccinés contre le Covid-19.

12h14

L'ex-N.1 mondial Andy Murray a été testé positif au Covid-19, selon les informations publiées par divers médias britanniques, ce qui pourrait remettre en cause sa participation à l'Open d'Australie, qui commence le 8 février.

12h07

Le ministre des Outre-mer a annoncé que le gouvernement se préparait à renforcer les contrôles sur les vols vers Mayotte et la Réunion, si le variant sud-africain du Covid-19 était détecté aux Comores, tout en assurant aux Mahorais qu'il ne s'agissait pas de "rompre les liens". "Je ne veux pas être alarmiste, mais je veux quand même alerter l'opinion publique (...) en disant que si le virus variant 501 devait circuler aux Comores, cela nous conduirait à prendre des mesures de protection plus importantes: rompre des liens, non, prendre des mesures pour nous protéger collectivement, oui", a déclaré Sébastien Lecornu, auditionné au Sénat par la délégation aux outre-mer.

11h46

Olivier Véran a annoncé la création d'un protocole pour tester jusqu'à un million d'enfants et d'enseignants par mois. «Nous avons monté un protocole qui vise à dépister jusqu'à un million d'enfants et d'enseignants par mois, ce qui est énorme. En descendant le dépistage jusqu'à l'âge de 6 ans, partout là où ça fait sens», a souligné le ministre lors d'un déplacement à Metz, ajoutant que le variant du virus «paraît plus contagieux» aussi chez les enfants, mais «sans que l'on ait plus de cas graves».

11h26

Le patron des sénateurs LR Bruno Retailleau et la présidente (ex-LR) de la région Ile-de-France Valérie Pécresse ont mis en garde contre tout reconfinement qui serait "une catastrophe", et ont vivement critiqué les retards dans la vaccination. "Faisons tout pour éviter un autre confinement", a affirmé sur franceinfo M.Retailleau en évoquant "les violences conjugales qui avaient explosé" pendant les deux premiers confinements, "des dépressions" et "des jeunes dans des situations de désespoir"

10h55

La Turquie a lancé sa campagne de vaccination contre le coronavirus en commençant à administrer le vaccin chinois CoronaVac au personnel soignant dans différentes régions du pays.

9h22

Robert Ménard, était l'invité de La Matinale sur CNEWS. Le maire de Béziers déplore le manque de doses de vaccins disponibles.

6h39

L'équipe d'experts de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) chargée d'enquêter sur l'origine du coronavirus est arrivée en Chine à Wuhan, un temps berceau de l'épidémie, selon des images en direct de la télévision publique CGTN. Cette visite est ultra-sensible pour Pékin, soucieux d'écarter toute responsabilité dans l'épidémie qui a fait près de deux millions de morts dans le monde. Initialement prévue la semaine dernière, elle avait été annulée à la dernière minute faute de toutes les autorisations nécessaires pour l'équipe. Les experts sont soumis dès leur arrivée à une quarantaine de deux semaines.

6h03

La Chine, où l'épidémie était apparue fin 2019, a rapporté le premier décès depuis huit mois dû au coronavirus. Il a été enregistré dans la province du Hebei, où plusieurs villes ont été dernièrement soumises à un confinement après l'apparition de foyers de contaminations. Les autorités sanitaires chinoises ont fait état de 138 nouvelles contaminations, bilan quotidien le plus élevé depuis mars.

5h55

Le comité d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) se penche sur les nouveaux variants du coronavirus, qui inquiètent les autorités dans le monde, où la lutte contre le regain de la pandémie s'intensifie à coups de confinements, couvre-feux et campagnes de vaccination.