La Suède dévoile de nouveaux timbres à l'effigie de Greta Thunberg

On la reconnaît notamment à sa longue tresse qui flotte au vent. Greta Thunberg, militante écologiste de 18 ans, apparaît sur l'un des nouveaux timbres-poste dévoilés par la Suède. La jeune femme est représentée debout sur une falaise, vêtue de son éternel imperméable jaune et entourée d'oiseaux.

L'illustration, réalisée par Henning Trollbäck, fait partie d'une série intitulée «Valuable Nature» («Précieuse Nature», en français), qui présente certains des 16 objectifs environnementaux du gouvernement suédois.

Greta Thunberg is being featured on a set of Swedish stamps, which show the climate activist in her familiar yellow raincoat standing on a rocky coast looking out at a flock of birds https://t.co/iWkjYPJ9iC pic.twitter.com/ZhdoPsoa8Y

— Reuters (@Reuters) January 14, 2021