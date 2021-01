Le Covid-19 «ne disparaîtra pas», selon le PDG de Moderna

Alors que la pandémie de coronavirus a commencé il y a un peu plus d’un an, le PDG du laboratoire américain Moderna a souligné que le monde devra vivre avec le Covid-19 «pour toujours».

«Vivre avec le virus». Depuis des mois, l’exécutif utilise cette formule lourde de sens. Pour les experts en maladies infectieuses, c’est désormais un fait.

Selon eux, le SARS-CoV-2 va devenir une maladie endémique, et sera donc présente tout le temps, bien que probablement à des niveaux inférieurs à ce qu’on connait depuis des mois.

Le Covid-19 «ne disparaîtra pas. Nous allons vivre avec ce virus pour toujours», a ainsi souligné le PDG français du géant de la biotech, Stéphane Bancel, lors d’une table ronde.

Les responsables de santé devront ainsi surveiller en permanence le SARS-CoV-2 pour traquer ses nouvelles variantes et donc adapter les vaccins en conséquence, a-t-il ajouté, cité par CNBC. La question des variants du Covid-19 est déjà au cœur des questions sanitaires puisqu’au moins deux, suscitent l’inquiétude, l’un apparu au Royaume-Uni et un autre en Afrique du Sud. Et une troisième mutation, originaire du Brésil, est en cours d’analyse.

Stéphane Bancel suit déjà de près ces questions puisque Moderna est l'un des laboratoires à avoir mis au point un vaccin, autorisé depuis quelques jours dans l’Union européenne.

