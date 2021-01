Venu des Etats-Unis, un pigeon va être euthanasié pour avoir enfreint les règles d'entrée en Australie

Il a parcouru 15.000 kilomètres, bravant vents et marées... pour finir euthanasié. Ce pigeon américain, porté disparu lors d'une course aux Etats-Unis en octobre dernier, a été découvert en Australie, au lendemain de Noël. Problème : l'oiseau a ainsi enfreint les règles d'entrée sur le territoire, qui imposent notamment une quarantaine.

Habitant de Melbourne, Kevin Chelli-Bird à trouvé le volatile devant chez lui et l'a surnommé «Joe», en référence au président Biden. La bague au niveau de sa patte a permis de retracer le parcours du volatile, notamment en identifiant son propriétaire, qui vit en Alabama.

A racing pigeon that survived an exhausting 8,000-mile journey across the Pacific Ocean from the U.S. to Australia is expected to be killed because quarantine authorities say it poses a disease risk. https://t.co/tHS6mOBF8t

— The Associated Press (@AP) January 14, 2021