Brexit : les pêcheurs écossais déplorent des cargaisons entières perdues, bloquées à la frontière

Alistair Roberts, pêcheur écossais, n'hésite pas à parler de «désastre». Depuis le Brexit, et malgré l'accord commercial entre Londres et l'Union européenne, il ne parvient plus à exporter ses langoustines, qui risquent de se perdre. Et il n'est pas le seul.

Selon les informations de Ouest-France, la majeure partie de la production du pays est exportée en Europe. Puisqu'il s'agit de produits périssables, leur circulation est soumise à des délais stricts.

Here are some indications of where UK seafood goes.





It should be obvious why any problems getting product into the EU is a catastrophe.





Around 70% of Scottish seafood goes to the EU





That’s why the exports problems have been so devastating for the Scottish industry...3/ pic.twitter.com/l9FN5f9Hbc — Ben Chu (@BenChu_) January 15, 2021

Par exemple, une cargaison de langoustines à destination de l'Espagne doit être livrée dans les 72 heures. Mais, depuis la sortie du marché unique, les pêcheurs écossais sont confrontés à des démarches administratives bien plus lourdes et chronophages.

Multiples inspections sanitaires, déclarations aux douanes et certificats administratifs sont désormais nécessaires et la moindre erreur occasionne encore plus de retard. Et les langoustines, lorsqu'elles arrivent gâtées, sont rejetées par l'acheteur. En décembre, l'usine Angelbond, avec laquelle travaille Alistair Roberts, a vu se perdre une cargaison valant 110.000€. Depuis, l'entreprise a décidé de congeler une partie de sa production, rendue aussitôt moins rentable.

Confrontés à une surabondance de marchandises, les pêcheurs écossais tentent de vendre le surplus localement, afin de limiter les pertes. Résultat : les prix s'effondrent. The Independent fait état d'une chute allant «jusqu'à 80% en dessous des niveaux normaux» au marché aux poissons de Peterhead (Aberdeenshire), lundi 11 janvier.

Assurant que cette situation est «temporaire» le Premier ministre, Boris Johnson, a promis mercredi 13 janvier de soutenir financièrement la filière. Mais les pêcheurs, en colère, imaginent déjà une livraison spéciale : sur Twitter, l'un d'entre eux menace de jeter «les crustacés pourris aux portes de Westminster».