DIRECT - Coronavirus : 21.271 nouveaux cas et 288 morts recensés en France ces dernières 24 heures

Au lendemain des nouvelles mesures sanitaires annoncées par le gouvernement français, la lutte contre l’épidémie de coronavirus s’intensifie. De son côté, l’Allemagne a atteint la barre des deux millions de cas pour un total de 44.994 morts. Suivez l’évolution de la crise sanitaire mondiale.

20h34

Plus d'un million de rendez-vous ont été pris vendredi en vue de l'ouverture lundi de la vaccination contre le Covid-19 aux personnes âgées de plus de 75 ans et des personnes vulnérables à très haut risque, a annoncé le ministère de la Santé.

"Ce vendredi 15 janvier, plus d'1 million de rendez-vous" pour les premières et deuxièmes injections du vaccin, ce qui représente donc "500.000 personnes", ont "été pris dans toute la France auprès des centres de vaccinations, pour une première injection entre le 18 janvier et le 14 février 2021", a indiqué le ministère dans un communiqué.

19h51

Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 reste élevé en France, avec plus de 21.000 contaminations en 24 heures, et la pression hospitalière ne faiblit pas, selon les données de Santé publique France publiées vendredi soir. Les laboratoires ont enregistré 21.271 cas confirmés en 24 heures, contre 21.228 la veille.

En 24 heures, la maladie a tué 288 personnes (contre 283 la veille), portant le bilan total des décès à 69.601 depuis le début de l'épidémie.

Environ 20.000 nouveaux cas sont comptabilisés chaque jour depuis le début de l'année, bien loin des 5.000 espérés à la mi-décembre par le gouvernement. Le nombre de malades du Covid hospitalisés à travers le pays s'élève à 25.009 (contre 24.983 jeudi, 24.735 mercredi, 24.703 mardi, 24.812 lundi), dont 1.634 arrivées en 24 heures. Les services de réanimation, qui accueillent les patients gravement atteints, ne désemplissent pas, avec 249 admission sur une journée, et un total de 2.730 malades occupant les lits. (2.716 malades jeudi)

Le taux de positivité, qui mesure le pourcentage de personnes positives au nouveau coronavirus parmi les personnes testées, reste stable, à 6,5%. Côté vaccination, après un démarrage poussif et critiqué, plus 318.000 personnes ont reçu la première injection à la date de vendredi, alors que la France disposait cette semaine de 1,5 million de doses.

Une carte des centres de vaccination est désormais intégrée à VaccinTracker ! Mise à jour quotidiennement avec les données de @Sante_Gouv https://t.co/rRq0jrOv6x pic.twitter.com/dCicHb7zqH — GRZ - CovidTracker (@GuillaumeRozier) January 15, 2021

19h47

La pandémie causée par le nouveau coronavirus a fait plus de deux millions de morts dans le monde depuis sa découverte en Chine en décembre 2019, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de bilans officiels fournis par les autorités vendredi à 18h25 GMT.

Au total, 2.000.066 décès ont été recensés, pour 93.321.070 cas déclarés. L'Europe, avec 650.560 morts, est la région la plus touchée, devant l'Amérique latine/Caraïbes (542.410) et les Etats-Unis/Canada (407.090). Les pays ayant enregistré le plus grand nombre de morts dues au Covid-19 sont les Etats-Unis (389.581), le Brésil (207.095), l'Inde (151.918), le Mexique (137.916), le Royaume-Uni (87.295) et l'Italie (81.325). Ces six pays recensent à eux seuls plus de la moitié des décès dans le monde.

19h38

La France devra "ajuster le rythme des vaccinations" contre le coronavirus en raison de la "forte baisse" attendue des livraisons du vaccin Pfizer/BioNTech dans les semaines à venir, a indiqué une source au sein de l'exécutif.

Ces retards, dûs à des travaux sur une chaîne de production en Belgique, ne remettent toutefois pas en cause "le déploiement global de la campagne vaccinale" en France, assure-t-on de même source. La France, qui a déjà reçu 1,5 millions de doses de vaccin Pfizer, en attendait 520.000 autres la semaine prochaine.

17h29

Le roi Carl XVI Gustaf de Suède et la reine Silvia ont été vaccinés vendredi contre le Covid-19, a annoncé le palais royal. Le couple royal a reçu la première dose du vaccin au château de Stenhammar, à environ 120 kilomètres au sud-ouest de Stockholm, où il réside en ce moment, a précisé la Cour.

"La grande vaccination contre le Covid-19 est désormais en cours à travers notre pays. C'est mon espoir que tous ceux qui auront la possibilité de se faire vacciner dans les prochains mois choisissent de le faire", a commenté Carl XVI Gustaf dans un communiqué, "afin que nous puissions ensemble et le plus rapidement possible traverser cette période difficile".

Le roi de Suède est âgé de 74 ans et sa compagne Silvia de 77 ans. Leur vaccination a été "effectuée sur l'avis du médecin du roi", précise la Cour. Le couple royal suédois s'ajoute à la liste des souverains ayant déjà reçu une première dose de vaccin contre le Covid-19, parmi lesquels la reine d'Angleterre Elizabeth II ou la reine du Danemark Margrethe II. Carl XVI Gustaf avait fait une incursion remarquée le mois dernier dans la crise sanitaire en Suède en estimant que le pays avait "échoué" dans sa lutte contre le Covid-19.

16h26

Le laboratoire américain Pfizer a confirmé vendredi que ses livraisons de vaccins allaient ralentir fin janvier-début février, le temps de faire des modifications dans le processus de production et ainsi augmenter la cadence pour les semaines suivantes.

"Pfizer travaille d'arrache-pied pour livrer plus de doses que prévu initialement cette année avec un nouvel objectif déclaré de 2 milliards de doses en 2021", a justifié le groupe dans un message transmis à l'AFP. Les modifications à effectuer dans la structure de production "nécessitent des approbations réglementaires supplémentaires" et il pourra y avoir en conséquence "des fluctuations dans les calendriers de commandes et de livraisons dans l'usine de Puurs (en Belgique, NDLR) dans un avenir proche pour nous permettre d'augmenter rapidement les volumes de production", est-il ajouté.

Pfizer n'a pas en revanche précisé si les retards de livraison de son vaccin, développé en collaboration avec le groupe allemand BionTech et autorisé dans plusieurs pays à travers le monde, ne concernaient que l'Europe ou également d'autres régions.

14h33

A trois jours du début de la campagne de vaccination contre le Covid-19 pour toutes les personnes de plus de 75 ans, 833 centres étaient "ouverts et accessibles à la réservation" partout en France, a indiqué vendredi Olivier Véran.

"Ce matin, ce sont 833 centres qui étaient ouverts sur tout le territoire national et accessibles à la réservation en ligne ou par téléphone, en vue de commencer la vaccination de la population générale âgée de 75 ans et plus à compter de lundi", a déclaré le ministre de la Santé lors d'un déplacement à Troyes (Aube).

13h45

Le laboratoire américain Pfizer a averti d'une baisse "à compter de la semaine prochaine" des livraisons de vaccins anti-Covid vers la Norvège et l'Europe, le temps d'améliorer ses capacités de production, ont annoncé les autorités norvégiennes. "La réduction temporaire affectera tous les pays européens", a indiqué l'Institut norvégien de santé publique (FHI) dans un communiqué. "Il n'est pour l'instant pas clair combien de temps précisément cela va prendre avant que Pfizer renoue avec une capacité de production maximale, qui sera portée de 1,3 à 2 milliards de doses" par an, a-t-il ajouté.

13h00

Les résultats de la grande campagne de dépistage du variant britannique du Covid-19 organisée à Bagneux (Hauts-de-Seine) après le dépistage positif, la semaine dernière, d'un animateur scolaire sont "plutôt rassurants", a jugé vendredi la maire de la ville, Marie-Hélène Amiable.

Sur les 2.100 des près de 40.000 habitants de la commune testés, 11 ont contracté le Covid-19 et, parmi eux, "deux cas font l'objet d'un séquençage particulier" car suspectés d'appartenir au variant britannique, a détaillé Mme Amiable devant la presse.

12h54

Le match de Ligue 1 Lorient-Dijon prévu dimanche est reporté en raison de cas de Covid-19.

11h59

Le couvre-feu avancé à 18H00 aurait dû être "territorialisé" et non pas élargi à l'ensemble de la France métropolitaine, en raison de ses conséquences économiques pour les petits commerçants, a estimé le président des Républicains Christian Jacob. "Il aurait fallu le territorialiser car il y a des conséquences économiques lourdes", a-t-il estimé sur Europe 1 en faisant valoir qu'"entre 18 et 20H00, beaucoup de commerçants font entre 20 et 30% de leur chiffre d'affaires".

10h33

Plus de 30 millions de cas de contamination au nouveau coronavirus ont été officiellement recensés en Europe, selon un comptage réalisé par l’AFP à partir de bilans fournis par les autorités de santé vendredi à 08H00 GMT.

Les 52 pays de la région (qui va à l’Est jusqu’à l’Azerbaïdjan et la Russie) constituent la zone la plus touchée dans le monde en nombre de cas, devant les Etats-Unis/Canada (23.994.507 cas), l’Amérique latine et les Caraïbes (16.989.628 cas), l’Asie (14.485.588), le Moyen-Orient (4.323.966), l’Afrique (3.170.837) et l’Océanie (31.443).

En Europe, les pays les plus touchés sont la Russie (3.520.531 cas, 64.495 décès), le Royaume-Uni (3.260.258 cas, 86.015 décès), la France (2.851.670 cas, 69.313 décès), la Turquie (2.364.801 cas, 23.495 décès), l’Italie (2.336.279 cas, 80.848 décès) et l’Espagne 2.211.967 cas, 53.079 décès).

10h28

Le département de Hiroshima (ouest du Japon) s'apprête à lancer dans la métropole du même nom la première campagne de tests au coronavirus à grande échelle du pays, visant jusqu'à 800.000 personnes, ont annoncé vendredi les autorités locales. "Nous voulons identifier les cas positifs suffisamment tôt pour empêcher que le virus ne se diffuse" davantage, a déclaré à l'AFP Kazuhiro Saito, un responsable du département.

10h23

La Rochelle, dont le centre d'entraînement est fermé depuis une semaine suite à plusieurs cas de Covid-19, a subi de nouveaux tests jeudi dont huit se sont avérés positifs, entraînant le prolongement de l'isolement du club maritime. "Les tests réalisés ce jeudi ont montré un reste de présence du virus de la Covid-19 parmi le groupe professionnel (2 joueurs positifs)", a indiqué vendredi le Stade Rochelais dans un communiqué.

10h08

Les commerçants et responsables de magasins, qui vont pâtir du couvre-feu généralisé à 18h00 à partir de samedi, ont demandé expressément au gouvernement de simplifier et raccourcir la procédure actuelle pour ouvrir le dimanche, a indiqué vendredi le représentant d'une de leurs fédérations. "On a demandé au gouvernement de libéraliser totalement l'ouverture des magasins le dimanche pour ceux qui le souhaitent", a déclaré Jacques Creyssel, directeur général de la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution (FCD), au micro de BFM Business.

8h35

Marlène Schiappa était l'invitée de La Matinale sur CNEWS. La ministre déléguée à la citoyenneté revient sur la nouvelle série de mesures sanitaires prise par le gouvernement.

6h27

"Tout peut arriver", a admis vendredi un ministre japonais au sujet des Jeux olympiques de Tokyo, alors que le Japon subit une forte nouvelle vague du coronavirus, à bientôt six mois de la cérémonie d'ouverture des JO, reportés l'an dernier. Taro Kono, ministre de la Réforme administrative et personnage clé du gouvernement, a refusé d'exclure l'éventualité que les Jeux soient annulés, Tokyo et dix autres départements du Japon étant actuellement en état d'urgence au moins jusqu'au 7 février. "Vu la situation du coronavirus, tout peut arriver", a déclaré M. Kono lors d'un point de presse.

6h21

Le comité d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) doit émettre vendredi des recommandations face à l'apparition de variants plus contagieux du coronavirus, susceptibles de provoquer une nouvelle explosion de la pandémie qui approche déjà deux millions de victimes. Le comité d'urgence de l'OMS se retrouve normalement tous les trois mois, mais le directeur général de l'organisation internationale Tedros Adhanom Ghebreyesus en a convié les membres jeudi, deux semaines plus tôt que le calendrier prévu, pour s'attaquer au sujet de ces récentes évolutions du virus et envisager l'usage de certificats de vaccinations et de tests pour les déplacements internationaux.

6h02

Le Royaume-Uni ferme ses frontières dès vendredi à 04H00 GMT aux arrivées de tous les pays d'Amérique du Sud ainsi que du Portugal en raison d'une mutation découverte au Brésil et qualifiée d'"inquiétante" par l'OMS