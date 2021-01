DIRECT - Coronavirus : plus de 30 millions de cas officiellement recensés en Europe

Au lendemain des nouvelles mesures sanitaires annoncées par le gouvernement français, la lutte contre l’épidémie de coronavirus s’intensifie. De son côté, l’Allemagne a atteint la barre des deux millions de cas pour un total de 44.994 morts. Suivez l’évolution de la crise sanitaire mondiale.

10h33

Plus de 30 millions de cas de contamination au nouveau coronavirus ont été officiellement recensés en Europe, selon un comptage réalisé par l’AFP à partir de bilans fournis par les autorités de santé vendredi à 08H00 GMT.

Les 52 pays de la région (qui va à l’Est jusqu’à l’Azerbaïdjan et la Russie) constituent la zone la plus touchée dans le monde en nombre de cas, devant les Etats-Unis/Canada (23.994.507 cas), l’Amérique latine et les Caraïbes (16.989.628 cas), l’Asie (14.485.588), le Moyen-Orient (4.323.966), l’Afrique (3.170.837) et l’Océanie (31.443).

En Europe, les pays les plus touchés sont la Russie (3.520.531 cas, 64.495 décès), le Royaume-Uni (3.260.258 cas, 86.015 décès), la France (2.851.670 cas, 69.313 décès), la Turquie (2.364.801 cas, 23.495 décès), l’Italie (2.336.279 cas, 80.848 décès) et l’Espagne 2.211.967 cas, 53.079 décès).

10h28

Le département de Hiroshima (ouest du Japon) s'apprête à lancer dans la métropole du même nom la première campagne de tests au coronavirus à grande échelle du pays, visant jusqu'à 800.000 personnes, ont annoncé vendredi les autorités locales. "Nous voulons identifier les cas positifs suffisamment tôt pour empêcher que le virus ne se diffuse" davantage, a déclaré à l'AFP Kazuhiro Saito, un responsable du département.

10h23

La Rochelle, dont le centre d'entraînement est fermé depuis une semaine suite à plusieurs cas de Covid-19, a subi de nouveaux tests jeudi dont huit se sont avérés positifs, entraînant le prolongement de l'isolement du club maritime. "Les tests réalisés ce jeudi ont montré un reste de présence du virus de la Covid-19 parmi le groupe professionnel (2 joueurs positifs)", a indiqué vendredi le Stade Rochelais dans un communiqué.

10h08

Les commerçants et responsables de magasins, qui vont pâtir du couvre-feu généralisé à 18h00 à partir de samedi, ont demandé expressément au gouvernement de simplifier et raccourcir la procédure actuelle pour ouvrir le dimanche, a indiqué vendredi le représentant d'une de leurs fédérations. "On a demandé au gouvernement de libéraliser totalement l'ouverture des magasins le dimanche pour ceux qui le souhaitent", a déclaré Jacques Creyssel, directeur général de la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution (FCD), au micro de BFM Business.

8h35

Marlène Schiappa était l'invitée de La Matinale sur CNEWS. La ministre déléguée à la citoyenneté revient sur la nouvelle série de mesures sanitaires prise par le gouvernement.

6h27

"Tout peut arriver", a admis vendredi un ministre japonais au sujet des Jeux olympiques de Tokyo, alors que le Japon subit une forte nouvelle vague du coronavirus, à bientôt six mois de la cérémonie d'ouverture des JO, reportés l'an dernier. Taro Kono, ministre de la Réforme administrative et personnage clé du gouvernement, a refusé d'exclure l'éventualité que les Jeux soient annulés, Tokyo et dix autres départements du Japon étant actuellement en état d'urgence au moins jusqu'au 7 février. "Vu la situation du coronavirus, tout peut arriver", a déclaré M. Kono lors d'un point de presse.

6h21

Le comité d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) doit émettre vendredi des recommandations face à l'apparition de variants plus contagieux du coronavirus, susceptibles de provoquer une nouvelle explosion de la pandémie qui approche déjà deux millions de victimes. Le comité d'urgence de l'OMS se retrouve normalement tous les trois mois, mais le directeur général de l'organisation internationale Tedros Adhanom Ghebreyesus en a convié les membres jeudi, deux semaines plus tôt que le calendrier prévu, pour s'attaquer au sujet de ces récentes évolutions du virus et envisager l'usage de certificats de vaccinations et de tests pour les déplacements internationaux.

6h02

Le Royaume-Uni ferme ses frontières dès vendredi à 04H00 GMT aux arrivées de tous les pays d'Amérique du Sud ainsi que du Portugal en raison d'une mutation découverte au Brésil et qualifiée d'"inquiétante" par l'OMS