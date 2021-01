DIRECT - Coronavirus : 21.406 cas et 196 morts ces dernières 24h, 388.730 personnes vaccinées au total

Au lendemain des nouvelles mesures sanitaires annoncées par le gouvernement français, la lutte contre l’épidémie de coronavirus s’intensifie. De son côté, l’Allemagne a atteint la barre des deux millions de cas pour un total de 44.994 morts. Suivez l’évolution de la crise sanitaire mondiale.

20h03

Selon le dernier bilan de Santé Publique France, 21.406 nouveaux cas ont été recensés en France ces dernières 24h.

Le nombre de morts a quant Ă lui augmentĂ© de 196 par rapport Ă hier, portant le bilan total Ă 70.142 dĂ©cès.Â

A ce jour, 388.730 personnes ont Ă©tĂ© vaccinĂ©es en France.Â

17h15

L'Italie a annoncé samedi avoir interdit les vols en provenance du Brésil en raison d'un nouveau variant du coronavirus découvert dans ce pays.

"J'ai signé une ordonnance qui bloque les vols au départ du Brésil et interdit l'entrée en Italie des personnes qui y ont séjourné au cours des 14 derniers jours", a tweeté le ministre de la Santé, Roberto Speranza. "Toute personne se trouvant déjà en Italie et provenant de ce pays doit se soumettre à un test et contacter les autorités sanitaires", a précisé le ministre.

L'Italie, premier pays européen durement touché par la pandémie, a enregistré plus de 2,3 millions de cas dont plus de 81.000 morts.

15h23

Un cas de variant sud-africain du coronavirus a été détecté à Mayotte et les autorités ont décidé de suspendre les liaisons maritimes et aériennes internationales pour 15 jours à partir de dimanche, a annoncé samedi la préfecture.

Les déplacements entre Mayotte, la Métropole et La Réunion ne sont autorisés que pour "motifs impérieux", a ajouté la préfecture dans un communiqué.

13h28

Le gouvernement espagnol exclut pour l'instant un nouveau confinement pour lutter contre la troisième vague de Covid-19 mais pourrait permettre aux régions d'avancer leur couvre-feu, annonce le ministre de la Santé.

13h08

Les maires de Dijon, François Rebsamen, et de Besançon, Anne Vignot, deux des villes les plus affectées en France par le Covid-19, ont dénoncé samedi "la carence de l'État central" dans la livraison des vaccins.

"Nous, maires de Besançon et Dijon, dénonçons la carence de l'État central dans la livraison de vaccins pour les populations de nos deux grandes villes, alors même que nous sommes au cœur de la Région de France la plus touchée par la Covid", écrivent M. Rebsamen (PS) et Mme Vignot (EELV) dans un communiqué.

11h59

Le groupe américain Pfizer, associé au laboratoire allemand BioNTech, annonce un "plan" qui doit permettre de limiter à une semaine les retards de livraison du vaccin contre le Covid-19, alors que l'Europe craignait de voir faiblir les livraisons de doses pendant "trois à quatre semaines".

"Pfizer et BioNTech ont développé un plan qui permettra d'augmenter les capacités de fabrication en Europe et de fournir beaucoup plus de doses au deuxième trimestre", ont annoncé les deux entreprises dans un communiqué conjoint.

11h21

L'Inde commence samedi la vaccination de 1,3 milliard d'habitants contre le Covid-19, un défi phénoménal compliqué par des contraintes de sûreté, des infrastructures incertaines et la méfiance du public.

09h01

Plus d'un million de rendez-vous ont été pris vendredi en vue de l'ouverture lundi de la vaccination contre le Covid-19 aux personnes âgées de plus de 75 ans et aux personnes vulnérables à très haut risque, a annoncé le ministère de la Santé.

«Ce vendredi 15 janvier, plus d'1 million de rendez-vous» pour les premières et deuxièmes injections du vaccin, ce qui représente donc «500.000 personnes», ont «été pris dans toute la France auprès des centres de vaccinations, pour une première injection entre le 18 janvier et le 14 février 2021», a indiqué le ministère dans un communiqué.

«Toute personne éligible qui n'aura pas pu prendre de rendez-vous dès ce vendredi pourra le faire au cours des prochaines semaines», ajoute le ministère, en précisant que «l'arrivée progressive des doses de vaccins permettra l'ouverture de nouveaux rendez-vous au-delà du 14 février 2021».

Le site internet www.sante.fr, ouvert vendredi, a connu «une activité extrêmement élevée avec 2,5 millions de visites, et jusqu’à 20.000 connexions par minutes» et le numéro vert dédié à la vaccination (0800 009 110) a reçu «370.000 appels», souligne le ministère.

Le ministre de la Santé Olivier Véran avait fait savoir plus tôt dans la journée que 833 centres étaient «ouverts et accessibles à la réservation» partout en France en vue du début de cette campagne vaccinale élargie. Il a affirmé que «plus d'un million de vaccinations seront réalisées» d'ici fin janvier, entre 2,4 et 4 millions d'ici fin février.

06h43

Le Mexique a enregistrĂ© vendredi un nouveau record de contaminations recensĂ©es en 24H, le second cette semaine, avec 21.366 cas de Covid-19, selon les chiffres publiĂ©s par les autoritĂ©s sanitaires. Le secrĂ©tariat mexicain Ă la SantĂ© a Ă©galement fait Ă©tat de 1.106 dĂ©cès liĂ©s au coronavirus et signalĂ©s au cours des dernières 24H.Â

Le Mexique, qui compte 128 millions d'habitants, enregistre un bilan total de 1,6 million cas et 139.022 décès, occupant ainsi la quatrième place des pays les plus endeuillés en chiffres absolus et la 18e en termes de décès pour 100.000 habitants, selon une base de données de l'AFP fondée sur les statistiques officielles.

La semaine du 8 au 14 janvier a été la plus meurtrière depuis le début de la pandémie au Mexique, avec une moyenne de 983 décès par jour, avec un plafond de 1.314 le mardi 12.