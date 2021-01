DIRECT - Coronavirus : plus d'un million de rendez-vous pris pour la vaccination des plus de 75 ans

Au lendemain des nouvelles mesures sanitaires annoncées par le gouvernement français, la lutte contre l’épidémie de coronavirus s’intensifie. De son côté, l’Allemagne a atteint la barre des deux millions de cas pour un total de 44.994 morts. Suivez l’évolution de la crise sanitaire mondiale.

09h01

Plus d'un million de rendez-vous ont été pris vendredi en vue de l'ouverture lundi de la vaccination contre le Covid-19 aux personnes âgées de plus de 75 ans et aux personnes vulnérables à très haut risque, a annoncé le ministère de la Santé.

«Ce vendredi 15 janvier, plus d'1 million de rendez-vous» pour les premières et deuxièmes injections du vaccin, ce qui représente donc «500.000 personnes», ont «été pris dans toute la France auprès des centres de vaccinations, pour une première injection entre le 18 janvier et le 14 février 2021», a indiqué le ministère dans un communiqué.

«Toute personne éligible qui n'aura pas pu prendre de rendez-vous dès ce vendredi pourra le faire au cours des prochaines semaines», ajoute le ministère, en précisant que «l'arrivée progressive des doses de vaccins permettra l'ouverture de nouveaux rendez-vous au-delà du 14 février 2021».

Le site internet www.sante.fr, ouvert vendredi, a connu «une activité extrêmement élevée avec 2,5 millions de visites, et jusqu’à 20.000 connexions par minutes» et le numéro vert dédié à la vaccination (0800 009 110) a reçu «370.000 appels», souligne le ministère.

Le ministre de la Santé Olivier Véran avait fait savoir plus tôt dans la journée que 833 centres étaient «ouverts et accessibles à la réservation» partout en France en vue du début de cette campagne vaccinale élargie. Il a affirmé que «plus d'un million de vaccinations seront réalisées» d'ici fin janvier, entre 2,4 et 4 millions d'ici fin février.

06h43

Le Mexique a enregistré vendredi un nouveau record de contaminations recensées en 24H, le second cette semaine, avec 21.366 cas de Covid-19, selon les chiffres publiés par les autorités sanitaires. Le secrétariat mexicain à la Santé a également fait état de 1.106 décès liés au coronavirus et signalés au cours des dernières 24H.

Le Mexique, qui compte 128 millions d'habitants, enregistre un bilan total de 1,6 million cas et 139.022 décès, occupant ainsi la quatrième place des pays les plus endeuillés en chiffres absolus et la 18e en termes de décès pour 100.000 habitants, selon une base de données de l'AFP fondée sur les statistiques officielles.

La semaine du 8 au 14 janvier a été la plus meurtrière depuis le début de la pandémie au Mexique, avec une moyenne de 983 décès par jour, avec un plafond de 1.314 le mardi 12.