Donald Trump bat le record d'exécutions fédérales

Avec une 13e exécution en quelques mois seulement, l'administration de Donald Trump a battu ce samedi le record de mises à mort de détenus fédéraux.

Ce vendredi 15 janvier, Dustin Higgs, 48 ans, a reçu une injection létale dans le pénitencier fédéral de Terre-Haute (Indiana). Il a été déclaré mort à 01h23 (heure locale) selon le Bureau fédéral des prisons cité par le New York Times.

La mise à mort de cet homme - condamné pour «enlèvement et assassinat» en 2000 après avoir demandé à un ami d'abattre trois femmes quatre ans plus tôt - est la treizième en six mois. Bien que l'avocat de Dustin Higgs ait adressé une demande de clémence à l'actuel président des Etats-Unis, estimant qu'il était «arbitraire et inéquitable de punir monsieur Higgs plus que le tueur», cette requête a été refusée.

du jamais vu dans l'histoire des etats-unis

L'administration Trump s'est au contraire battue en justice pour que l'exécution ait lieu avant le départ de son président de la Maison-Blanche : mardi dernier, un sursis avait en effet été accordé au détenu qui avait contracté le Covid-19 et risquait de souffrir davantage au moment de l'injection. Le ministère de la Justice a immédiatement fait appel de cette décision et a obtenu gain de cause au bout de quelques jours.

En tout, depuis la victoire de Joe Biden face à Donald Trump, pas moins de six prisonniers ont été exécutés. «Il n'y a jamais eu autant d'exécutions fédérales en un laps de temps aussi court», selon Richard Dunham, directeur du Centre d'information sur la peine de mort. «Le maximum de civils exécutés par les autorités fédérales était de 16 en 1896. Historiquement, les présidents en fin de mandat se concentrent sur les pardons et la commutation de peines», a-t-il ajouté.

Le président élu, qui prêtera serment le mercredi 20 janvier, a, de son côté, fait campagne sur son opposition à la peine de mort et a promis de travailler avec le Congrès pour tenter de l'abolir au niveau fédéral.