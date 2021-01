Le Prince Harry «dévasté» par sa «douloureuse situation familiale»

Selon le présentateur TV Tom Bradby, l'un des derniers à avoir interviewé le prince Harry avant son départ pour les Etats-Unis, l'époux de Meghan Markle aurait le «coeur brisé par sa douloureuse situation familiale».

Proche de la famille royale et réalisateur du reportage «Meghan and Harry : An African Journey», Tom Bradby était l'invité de l'émission «Love Your Weekend With Alan Titchmarsh». Selon son témoignage, le moral du prince Harry ne serait pas au beau fixe depuis son départ du Royaume-Uni.

«Cela a été incroyablement douloureux» pour Meghan et Harry, a-t-il déclaré sur le plateau. «Je pense qu'il a le coeur brisé par cette situation familiale, c'est douloureux pour tout le monde et difficile à gérer», a-t-il ajouté.

«Contents» de leur décision malgré tout

Bien que la reine Elizabeth ait accepté le retrait de son petit-fils de la famille royale au mois de mars dernier, cette décision n'aurait pas été facile à prendre. «Il y a toujours beaucoup de souffrances des deux côtés et c'est très compliqué. Ce n'est pas une situation facile, ni confortable, et je pense que ça ne le sera jamais», selon Tom Bradby.

Malgré ces ressentiments, le présentateur TV estime toutefois que le couple est «probablement heureux» de s'être installé de l'autre côté de l'Atlantique : «Je crois qu'ils sont contents, les choses qu'ils font les emballent», selon lui. Depuis son départ, le couple a en effet signé de juteux contrats avec Netflix et Spotify. Ils ont l'intention de produire des films, des séries, des documentaires et des podcasts.