400.000 marins bloqués en mer à cause de la pandémie s'alarme l'ONU

Une situation qui inquiète l'ONU. À cause de la pandémie, plus de 400.000 marins seraient toujours bloqués en mer ce 17 janvier, pour des raisons de confinements imposés.

«Cette situation empêche les professionnels du secteur maritime de gagner leur vie ou de rentrer chez eux», estime le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'Homme, qui signe une déclaration avec le Pacte mondial des Nations unies et le groupe de travail de l'ONU sur les entreprises et le droit de l'Homme. D'après ces entités, des marins sont même coincés sur leur navire depuis 17 mois, alors que la norme internationale maximale autorisée est de 11 mois.

L'objectif de la déclaration est donc d'encourager les «entreprises à exhorter les gouvernements à mettre en oeuvre des protocoles» pour résorber la situation. Car le fait d'être confiné aussi longtemps sur un navire touche fortement le moral des marins. «Ils sont stressés et épuisés. Parallèlement, de nouveaux équipages sont prêts à les remplacer mais ne peuvent pas le faire», regrette Guy Ryder, directeur général de l'Organisation internationale du travail.

Les difficultés continuent donc pour le secteur. En 2020, le commerce maritime a reculé de plus de 4%, après une année 2019 complexe en raison de la guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis. Cette crise est d'autant plus importante pour l'économie mondiale que 85% des marchandises envoyées transitent par la mer. Reste à savoir si l'arrivée progressive des vaccins sur le marché permettra une reprise dans les mois qui viennent afin de limiter les coûts et les pertes pour l'année 2021.

