DIRECT - Coronavirus : la France «réticente» sur la mise en place d'un passeport vaccinal européen

Au lendemain des nouvelles mesures sanitaires annoncées par le gouvernement français, la lutte contre l’épidémie de coronavirus s’intensifie. De son côté, l’Allemagne a atteint la barre des deux millions de cas pour un total de 44.994 morts. Suivez l’évolution de la crise sanitaire mondiale.

09h12

La France est "réticente" sur la mise en place d'un passeport vaccinal communautaire, estimant que la question ne doit pas être au menu du Conseil européen de la semaine prochaine, selon son secrétaire d'Etat aux Affaires européennes.

"Nous sommes très réticents", a déclaré dimanche Clément Beaune sur la radio France Info. "Si on parle d'un papier, un document qui vous autorise à voyager en Europe, je crois que c'est très prématuré", a-t-il ajouté.

"C'est un débat qui n'a pas lieu d'être et ce serait choquant, alors qu'on débute encore partout cette campagne de vaccination en Europe, qu'il y ait des droits plus importants pour certains que pour d'autres. Ce n'est pas notre conception de la protection et de l'accès aux vaccins".

Le chef du gouvernement grec avait appelé mardi l'Union européenne à adopter un certificat "standardisé" de vaccination pour donner un coup de pouce à l'industrie du tourisme, terrassée par la pandémie du coronavirus.

Une idée à laquelle la Commission européenne est favorable, selon sa présidente, Ursula von der Leyen, parlant d'un "impératif médical", à l'inverse de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui s'y est déclarée opposée "pour le moment" à l'échelle planétaire.

07h17

Le groupe américain Pfizer se montre rassurant sur les ralentissements des livraisons de vaccins en Europe, au moment où plusieurs pays durcissent les restrictions pour enrayer la pandémie de Covid-19.

L'Europe, région la plus endeuillée, compte beaucoup sur le vaccin de l'alliance américano-allemande Pfizer-BioNTech, alors que les pays traversent une deuxième vague virulente, face à un variant britannique considéré par des scientifiques comme jusqu'à 74% plus contagieux.

Les deux laboratoires se veulent rassurants samedi: ils ont assuré samedi avoir mis en place un «plan» pour limiter à une semaine les retards de livraison de leur vaccin, alors que l'Europe craignait de voir faiblir les livraisons de doses pendant «trois à quatre semaines».

«Pfizer et BioNTech ont développé un plan qui permettra d'augmenter les capacités de fabrication en Europe et de fournir beaucoup plus de doses au deuxième trimestre», ont annoncé les deux entreprises dans un communiqué conjoint.

Cause de ce retard, des «modifications des processus de production» de l'usine belge de Puurs qui vont permettre d'augmenter les livraisons à partir de la semaine du 15 février, ont précisé les deux groupes.

Vendredi, ils avaient annoncé de façon inopinée ne pas être en mesure de fournir la quantité de doses à laquelle ils s'étaient engagé, déclenchant le courroux des pays européens, déjà critiqués pour la lenteur de la campagne de vaccination.