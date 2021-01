Etats-Unis : comment Donald Trump a tenté d'effacer ses archives

A trois jours de l'investiture du 46ème président des Etats-Unis Joe Biden, l'incertitude plane toujours sur l'attitude qu'adoptera Donald Trump au moment de quitter la Maison Blanche.

Les spécialistes des archives s'inquiètent pour une autre raison : le milliardaire s'est montré peu scrupuleux avec la conservation des documents présidentiels, au mépris de la loi.

Si le Guardian précise que le grand public n'aura pas accès à ces archives avant cinq ans, les historiens s'inquiètent qu'un «trou béant» soit découvert en lieu et place de ses archives. Alors qu'il est pourtant contraint légalement de conserver des traces, le tonitruant président s'est régulièrement appliqué à tenter de les faire disparaître.

DES DOCUMENTS RECOLLES

Des membres de son personnel racontent l'avoir vu déchirer et jeter des documents, qu'ils ont dû reconstituer et recoller ensemble.

Solomon Lartey, un ancien archiviste de la Maison Blanche raconte ainsi qu'il a dû recoller une lettre de Chris Schumer, responsable du parti démocrate au Sénat, au sujet d'une situation politique tendue (lors du «shutdown», l'arrêt des activités gouvernementales, ndlr). «Le personnel lui disait d'arrêter (de détruire les documents). Il ne voulait pas», raconte-t-il. Au moins dix documents auraient dû être recollés de 2016 à mi-2018.

UN MANQUE DE TRANSPARENCE AVEC LA RUSSIE

Plus préoccupant encore, le président aurait confisqué les notes de l'interprète qui aurait traduit un échange avec Vladimir Poutine, au cours duquel l'ingérence de la Russie dans la campagne aurait été évoquée. Donald Trump aurait également réprimandé son avocat pour avoir pris des notes lors d'une réunion sur l'enquête liée à la Russie.

Des hauts responsables ont dû être rappelés à l'ordre après avoir utilisé leurs e-mails et leurs téléphones privés pour mener des conversations officielles. L'ancien avocat de la Maison Blanche, Don McGahn a envoyé à plusieurs reprises un mémo aux équipes.

Deux associations historiques, les Archives de la Sécurité nationale et Citizens for Responsibility and Ethics à Washington ont lancé une procédure en justice pour l'empêcher de détruire des e-mails ou des messages officiels échangés sur des comptes privés.