Il réussit enfin à avoir son permis de conduire au bout de la... 158ème fois

158 tentatives ont été nécessaires à un Anglais pour décrocher son code avant qu'il n'obtienne par la suite son permis de conduire, selon les statistiques dévoilées récemment par la Driver and Vehicle Standards Agency (DVSA) du Royaume-Uni.

Le site internet anglais LADBible a rapporté, le 13 janvier 2021, qu'un candidat anglais, âgé de 42 ans, avait échoué à 157 reprises au test théorique du permis de conduire avant de le réussir à la tentative suivante, pour obtenir finalement après l'examen pratique, le précieux sésame tant convoité. Cette information fait partie des données fournies par les autorités britanniques, suite à la demande d'accès à l'information déposée par Select Car Leasing, une société britannique de location de voitures.

On ne connaît pas le coût total du permis de conduire pour cet Anglais, recordman du nombre de fois à être recalé à l'examen du code de la route, mais rien que pour se présenter à cette épreuve, l'automobiliste persévérant a dû dépenser près de 3.600£ soit environ 4.000€.

Derrière cet opiniâtre candidat au permis de conduire, on trouve une Anglaise de 34 ans qui a déjà passé le test théorique 117 fois sans être encore parvenue à l'obtenir. Puis vient un Gallois de 32 ans toujours recalé après son 94eme essai, alors qu'avec le même nombre de tentatives, une Anglaise de 48 ans a été enfin reçue à l'examen.

Quant à l'épreuve pratique du permis de conduire, le candidat le plus persévérant est un Anglais de 72 ans qui a dû passer la conduite 43 fois avant d'être couronné de succès. Il est suivi par une Anglaise qui ne l'a toujours pas réussi au bout de 41 fois.

«Réussir son examen du permis de conduire est peut-être l'un des défis les plus délicats à gérer de la vie et cela peut demander à certains d'entre nous beaucoup plus de tentatives que pour d'autres», a déclaré Mark Tongue, directeur de Select Car Leasing, en commentant ces chiffres. «Mais que vous échouiez une fois ou 157 fois à votre test, il n'y a pas de honte à se représenter et à réessayer», a-t-il ajouté.

Ces données de la Driver and Vehicle Standards Agency (DVSA) concernent la période du 7 novembre 2010 au le 30 juin 2020 et les conducteurs d'Angleterre, d'Ecosse et du Pays de Galles. La DVSA a également révélé que le taux de réussite aux épreuves pratiques du permis de conduire en 2019-2020 était de 46%.

LE PERMIS DE CONDUIRE : UNE Véritable épreuve

En Grande-Bretagne, pour ne pas échouer à l'examen théorique, le candidat doit répondre à 50 questions dans un laps de temps limité et avoir donné au moins 43 réponses exactes au questionnaire. Néanmoins, cette épreuve est complétée par un test de perception du danger. Visionnant quatorze vidéos d'environ une minute chacune, le candidat doit y déceler quinze situations de dangers possibles en cliquant sur l'écran au moment même où il les perçoit. La vitesse de réaction à cliquer sur le danger aperçu détermine le nombre de points. La réussite à ce test nécessite d'obtenir entre 44 et 75 points.

Après avoir réussi le code, les apprentis automobilistes britanniques doivent passer l'examen pratique qui se compose de différentes étapes dont une éliminatoire qui concerne le contrôle de la vue. Il s'agit pour les candidats au permis de conduire de lire à l'inspecteur, une plaque d'immatriculation située à une distance d'au moins 20 m. En cas d'échec, l'examen s'arrête là. Ceux ayant réussi cette étape, doivent ensuite répondre à des questions de sécurité puis vient l'examen de conduite à proprement parler au cours duquel l'examinateur demande aux candidats de rouler selon ses directives et d'effectuer différentes manœuvres.