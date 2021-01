Investiture de Joe Biden : une femme prétend faire partie du cabinet présidentiel pour passer la sécurité

Plusieurs médias américains annoncent, ce dimanche 17 janvier, qu'une femme de 63 ans a été arrêtée samedi matin à Washington pour s'être approchée d'un checkpoint de sécurité et s'être fait passer pour un «membre officiel du cabinet présidentiel». Un mensonge certes grossier mais révélateur du climat électrique régnant dans la capitale des Etats-Unis, après l'assaut meurtrier du Capitole.

Alors que Joe Biden doit être investi comme prochain président des Etats-Unis, il s'agit de la deuxième tentative de ce type.

Vendredi dernier, un homme lourdement armé avait ainsi été arrêté, lui aussi à Washington, alors qu'il cherchait également à passer un des nombreux points de contrôles près du Capitole.

Les forces de l'ordre avaient alors retrouvé dans son véhicule un pistolet Glock chargé, 509 munitions ainsi que 21 chevrotines, selon la police citée par le New York Times.

Cette fois, les faits paraissent moins graves mais interpellent alors que Washington est aujourd'hui méconnaissable, transformé en véritable camp retranché à quelques heures désormais de la prise de serment de Joe Biden.

