Effrayé par le coronavirus, il vivait caché dans l'aéroport de Chicago depuis 3 mois

Un homme a été arrêté après avoir passé trois mois au sein de l'aéroport de Chicago. Il a expliqué aux autorités avoir trop peur du coronavirus pour rentrer chez lui, à Los Angeles.

Aditya Singh, 36 ans, a été interpellé samedi et poursuivi pour «intrusion dans une zone réservée» et «vol», raconte le Chicago Tribune. Depuis le 19 octobre dernier, il se trouvait en effet dans une zone sécurisée de l'aéroport O'Hare, sixième aéroport mondial en termes de passagers.

«Donc, si je vous comprends bien, vous me dites qu'une personne non autorisée et non salariée aurait vécu dans une partie sécurisée du terminal de l'aéroport O'Hare du 19 octobre 2020 au 16 janvier. 2021, et n'a pas été détectée ?», a demandé, interloquée, la juge Susana Ortiz lors de la comparution de Singh.

A California man who police said claimed to be too afraid to fly due to COVID-19 hid out for three months in a secured area of O’Hare International Airport until his weekend arrest, prosecutors said https://t.co/8bXze5on1K

