L’Inde a vacciné plus de 200.000 personnes lors du premier jour de sa campagne de vaccination, un «record»

Deuxième pays le plus peuplé de la planète (1,37 milliard d'habitants), l'Inde a entamé samedi sa méga-campagne de vaccination contre le coronavirus. En 24 heures, plus de 200.000 personnes ont reçu une dose de vaccin, un record mondial selon le gouvernement indien.

«207.229 personnes ont été vaccinées le premier jour - le plus grand nombre de vaccinations lors d'un premier jour au monde», a déclaré dimanche Manohar Agnani, secrétaire au ministère indien de la Santé et de la Famille. «C'est beaucoup plus élevé que dans de nombreux autres pays comme les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la France», a-t-il ajouté.

Aux Etats-Unis, plus d'un million de personnes ont été vaccinées lors des dix premiers jours de la campagne de vaccination (du 14 au 23 décembre), soit une moyenne de 100.000 doses quotidiennes sur cette période. Au Royaume-Uni, les premières données officielles ont été rendues publiques le 24 décembre, indiquant que plus de 600.000 personnes avaient été vaccinées durant les deux premières semaines de la campagne, du 8 au 20 décembre, soit environ 50.000 doses injectées par jour en moyenne.

En France, où la lenteur du démarrage de la campagne a été vivement critiquée, seuls quelques dizaines de personnes ont été vaccinées au premier jour, le 27 décembre. La barre des 200.000 Français vaccinés a été atteinte plus de deux semaines après, le 13 janvier.

Objectif 300 millions d'ici août

En Inde, après ce départ canon, seuls quelque 17.000 personnes ont été vaccinées le lendemain, dimanche oblige, pour un total de 224.000 doses injectées en deux jours. Un rythme pour l'instant insuffisant pour atteindre l'objectif du gouvernement. Ce dernier ambitionne de vacciner 300 millions de personnes - soit quasiment l'équivalent de la population américaine - d'ici au mois d'août.

Cette première phase de la campagne de vaccination, l'une des plus importantes de la planète, doit d'abord cibler les 30 millions de personnels soignants et les plus exposés à la maladie, puis les quelque 270 millions de personnes de plus de 50 ans ou particulièrement vulnérables.