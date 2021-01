Protocole, invités, sécurité... Tout savoir sur la cérémonie d'investiture de Joe Biden

Il a attendu ce moment pendant des décennies. Joe Biden sera investi président des Etats-Unis ce 20 janvier, mettant fin au mandat de Donald Trump. La cérémonie, organisée comme tous les 4 ans à Washington à 12h00 heure locale (18h00 en France), aura lieu dans un climat de tension particulier, deux semaines après l'invasion du Capitole et au milieu d'une pandémie mondiale.

Un protocole adapté

Les situations sanitaire et sécuritaire ont forcé les autorités à modifier le protocole de la cérémonie d'investiture. La première mesure de poids, qui risque bien de marquer l'histoire, est la fermeture totale du National Mall, ce long parc reliant le Capitole au Lincoln Memorial. C'est à cet endroit que les citoyens viennent traditionnellement assister en masse au serment du nouveau président. Il sera désert cette fois-ci, et les autorités incitent tout le monde à rester chez soi pour regarder la cérémonie et le discours de Joe Biden à la télévision.

Le reste de la journée est également modifié. Le déjeuner habituellement organisé au Capitole entre les parlementaires et le nouveau président est annulé, et la parade présentant des militaires originaires des 50 Etats du pays se fera de manière virtuelle. Une revue des troupes reste cependant organisée. À la suite de cela, Joe Biden se dirigera sous escorte à la Maison Blanche pour prendre ses fonctions de manière effective.

Qui sera présent ?

Tout le gratin du monde politique et de Washington D.C. est traditionnellement présent à cet événement. Donald Trump, qui refuse toujours d'accepter sa défaite, ne s'y rendra pas, et devrait quitter la capitale à la veille de la cérémonie. C'est Mike Pence qui devrait donc représenter l'administration actuelle pendant le rassemblement. Les anciens présidents suffisamment en forme pour se déplacer devraient également faire le voyage, à savoir Barack Obama, George Bush et Bill Clinton. Les parlementaires et chefs des majorités seront là aussi pour accueillir le nouveau chef d'Etat.

La cérémonie aura également son lot de stars. C'est en effet Lady Gaga qui chantera l'hymne américain. Supportrice du démocrate, elle avait déjà interprété The Star-Spangled Banner lors du Super Bowl en 2017. En 2016, c'est Jackie Evancho, gagnante d'American Idol, qui s'était chargée de cela. Une émission diffusée sur une grande partie des chaînes d'information du pays sera organisée en prime time, durant laquelle Joe Biden et Kamala Harris doivent également s'adresser au peuple américain. Celle-ci sera présentée par Tom Hanks, avec la participation d'Eva Longoria et de plusieurs artistes comme les Foo Fighters, Manuel Lin-Miranda ou encore Justin Timberlake.

Que devrait dire Joe Biden ?

Joe Biden prononcera son premier discours en tant que président des Etats-Unis juste après avoir prêté serment de protéger la Constitution du pays. Ces premiers mots durent généralement une quinzaine de minutes, et sont très différents d'un meeting de campagne présidentielle. En effet, il ne s'agit pas de présenter des mesures à venir, mais plutôt de donner le ton pour son mandat, en essayant d'inspirer et de rassembler les citoyens américains.

Il est donc très probable que Joe Biden envoie un message d'espoir concernant la pandémie mondiale. S'il s'inspire de Barack Obama, investi au milieu de la crise économique de 2008, il devrait notamment assurer que les Américains sont habitués à traverser des crises, et qu'ils finiront par franchir celle-ci également. Reste à savoir s'il aura un mot pour son prédécesseur et ses supporters.

Des risques de violence inquiétants

Après les violences au Capitole le 6 janvier dernier, les autorités ont pris des mesures pour éviter de nouveaux débordements. 15.000 soldats de la garde nationale ont été dépêchés en soutien aux forces de l'ordre habituelles. De nombreux lieux sensibles ont été interdits d'accès ou sont sous très haute surveillance.

Face au risque, l'ancien général quatre étoiles Barry McCaffrey a même demandé que la cérémonie soit organisée en intérieur. «Ce n'est pas un signal de faiblesse. J'ai vu beaucoup de batailles. Je suis toujours en vie car je réagis immédiatement aux signes de dangers», a-t-il tweeté. Mais Joe Biden n'a pas accepté de telles propositions, assurant devant les caméras qu'il n'avait «pas peur» de prêter serment sur les marches du Capitole.

Comment suivre les événements ?

La cérémonie d'investiture commence, comme le veut la Constitution depuis 1933, le 20 janvier à midi (18h00 heure française). C'est à ce moment précis que le précédent mandat se termine. Les événements seront diffusés en direct sur CNEWS.

Voir aussi