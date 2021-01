Qu'est-ce que Keystone XL, le projet d'oléoduc que Joe Biden veut interdire

La liste des mesures à prendre dès le premier jour s'allonge pour Joe Biden. Selon des médias canadiens, le président élu compte en effet annuler le permis concernant l'oléoduc Keystone XL, qui prévoit d'acheminer 800.000 barils de pétrole par jour entre le Canada et les Etats-Unis.

Le projet de construction avait vu le jour en 2008, sous la présidence de George W. Bush. Mais à son arrivée au pouvoir, Barack Obama avait décidé de le bloquer, notamment en raison de critiques provenant de militants écologistes sur les émissions de gaz à effet de serre qu'il causerait. Donald Trump avait fini par l'autoriser, inversant la décision du président démocrate.

Pour son arrivée au pouvoir, Joe Biden pourrait ainsi montrer sa volonté d'être à la fois dans la droite ligne de Barack Obama, tout en tendant la main aux écologistes. Les plus progressistes de son parti doutent en effet des efforts de Joe Biden sur ce point, alors qu'il refuse de mettre en place un «Green New Deal» souhaité par les supporters de Bernie Sanders.

Mais tout le monde n'est pas ravi par cette décision à venir. En effet, le Premier ministre de l'Alberta, Jason Kenney, s'est dit «extrêmement préoccupé» par celle-ci. Le projet, estimé à 8 milliards de dollars (6,6 milliards d'euros environ) passe dans cette province, et représentait une source de revenus non négligeable alors que la chute des prix du pétrole y cause une crise économique importante.

Le chef de l'opposition conservateur Erin O'Toole a demandé l'intervention de Justin Trudeau pour «défendre les travailleurs partout au Canada». Reste à savoir si celui-ci acceptera. En effet, le Premier ministre du pays a assuré en mai dernier avoir «toujours défendu l'oléoduc Keystone, y compris deux ans avoir d'être élu». Cependant, Justin Trudeau s'affiche également en grand défenseur de l'écologie et de l'économie responsable. Avant même son arrivée au pouvoir, la situation de Joe Biden avec son voisin du nord se complexifie donc d'ores et déjà.

