Coronavirus : l'Autriche et la Bavière imposent les masques FFP2 dans les transports et commerces

A nouveaux variants, nouvelles armes. C'est sans doute ce que ce sont dit les autorités autrichiennes et bavaroises lorsqu'elles ont décidé de durcir les mesures sanitaires pour lutter contre le coronavirus. Alors que le variant britannique notamment gagne du terrain, ces élus ont décidé d'imposer le port spécifique d'un masque FFP2 dans les transports et les commerces.

En Bavière, région allemande, cette mesure est d'ores et déjà en vigueur, depuis le lundi 18 janvier. En Autriche, où le prolongement d'un troisième confinement vient d'être annoncé jusqu'au 8 février, cette nouvelle règle sera mise en place dès le 25 janvier.

Le masque FFP2 est considéré comme plus protecteur que ses versions chirugicale ou en tissu, puisqu'il filtre au moins 94% des aérosols. C'est pourquoi, en France, il est destiné en priorité au personnel soignant qui travaille au quotidien au contact des malades du Covid-19.

L'Autriche et la Bavière ont décidé d'élargir son utilisation en réaction à l'apparition des variants britannique et sud-africain, dont la contagiosité est jugée plus élevée. Dans un communiqué, les autorités de la région allemande assurent que cette mesure «vaut mieux qu'un confinement qui dure trop longtemps».

Plus difficiles à porter et plus coûteux

Cette décision n'est pas sans impact pour les citoyens puisque les masques FFP2 sont plus chers que les autres, chirugicaux ou en tissu. De plus, certains scientifiques soulignent le fait que leur matière plus rigide peut les rendre plus difficiles à porter. Un point qui pourrait mener à une utilisation inadaptée ou à des manipulations fréquentes, pour l'ajuster.

Pour l'heure, rien n'indique que la France suive le même chemin que l'Autriche et la Bavière en la matière. Face à la circulation du variant britannique dans l'Hexagone, le Haut conseil de la santé publique recommande simplement d'éviter les masques artisanaux, dont les performances ne sont pas contrôlées et les masques en tissu de catégorie 2, qui sont moins filtrants.