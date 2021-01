Des chercheurs confirment la découverte d'une nouvelle espèce de chauve-souris orange

Pendant longtemps, la Myotis nimbaensis s'est faite très discrète. Cette chauve-souris a été vue pour la première fois en 2018, dans les grottes d'une chaîne de montagnes à la frontière de la Côte d'Ivoire et de la Guinée, et il a fallu deux ans aux scientifiques pour déterminer ses origines. Mercredi 13 janvier 2021, ils ont pu confirmer que cet animal à l'étonnante couleur orange constitue une toute nouvelle espèce.

La découverte a fait l'objet d'une publication dans la revue American Museum Novitates. Cette chauve-souris doit une partie de son nom, «nimbaensis», à la chaîne de montagne de Nimba, où elle a été trouvée.

A ce moment-là, en 2018, les chercheur de la Bat Conservation International, une ONG dédiée à la préservation des chauve-souris, étaient sur le terrain pour observer une autre espèce : l'Hipposideros lamottei, en danger critique d'extinction, selon l'Union internationale pour la conservation de la nature.

Mais un specimen de Myotis nimbaensis a également été capturé dans leurs filets, surprenant immédiatement les équipes par son apparence. Tout le corps de l'animal est d'un orange éclatant, exceptées ses ailes, teintées d'un noir profond.

Une découverte exceptionnelle

Une couleur véritablement à part qui a conduit les scientifiques à penser qu'il s'agissait d'une nouvelle espèce. Leur intuition a été confirmée par de longs travaux d'analyse de données «morphologiques, morphométriques, d'écholocalisation et génétiques», selon un communiqué du Museum d'histoire naturelle américain, membre de la direction des recherches.

Il existe plus de 1.400 espèces de chauve-souris et une vingtaine sont découvertes chaque année mais, la plupart du temps, il s'agit de trouvailles de laboratoire. Elles concernent ainsi des animaux qui semblaient identiques à l'oeil nu et dont la différence ne peut être détectée qu'au travers d'analyses génétiques.

La Myotis nimbaensis constitue donc une découverte rare car sa seule observation, en raison de cette couleur atypique, a permis de déterminer que les scientifiques avaient affaire à un animal encore jamais identifié. A présent, la mission des chercheurs est d'en apprendre le plus possible sur les moeurs, habitudes et codes de cette chauve-souris orange, afin de savoir comment la protéger au mieux.