DIRECT - Coronavirus : 585.664 personnes vaccinées en France depuis le 26 décembre

Le nombre de personnes atteintes du Covid-19 hospitalisées dans les services de réanimation en France a franchi hier la barre des 2.800 personnes, pour la première fois depuis mi-décembre, marquant une augmentation de la pression sur le système hospitalier. Suivez toute l’actualité de l’évolution de la crise sanitaire du coronavirus.

20h44

lus de 400.000 personnes sont dĂ©cĂ©dĂ©es du Covid-19 aux Etats-Unis, selon le bilan de rĂ©fĂ©rence de l'universitĂ© Johns Hopkins.Â

20h35

23.608 nouveaux cas et 373 dĂ©cès ont Ă©tĂ© enregistrĂ©s ces dernières 24 heures, selon les chiffres de SantĂ© Publique France.Â

20h14

Selon les chiffres du ministère de la SantĂ©, depuis le 26 dĂ©cembre 2020, 585.664 personnes ont Ă©tĂ© vaccinĂ©es en France, soit 105.791 nouvelles vaccinations en 24 heures.Â

19h11

Plusieurs centres de vaccination du Bas-Rhin ont vu leur date d'ouverture repoussée d'une semaine à cause de "diminutions de livraisons des vaccins Pfizer sur les deux prochaines semaines", a annoncé mardi l'Agence régionale de Santé (ARS) du Grand Est. Dans le Bas-Rhin, quatre centres, dans les communes de Wasselone, Illkirch-Graffenstaden, Schiltigheim et Lingolsheim, ouvriront leurs portes le 28 janvier, avec un "décalage de 8 jours".

18h41

Cinq morts de "personnes âgées ou très âgées avec des comorbidités", qui avaient reçu une injection du vaccin Pfizer/BioNTech, ont été recensées en France à ce jour, sans qu'un lien soit établi à ce stade entre leur décès et une réaction au vaccin, ont annoncé les autorités de santé.

17h32

Le Royaume-Uni a enregistrĂ© un triste record, recensant 1.610 dĂ©cès en 24 heures.Â

17h18

Bruxelles appelle les pays de l'UE à "accélérer" les vaccinations pour protéger 70% des adultes d'ici fin août contre le coronavirus, et 80% des professionnels de la santé et des plus de 80 ans d'ici mars. "Les vaccinations doivent accélérer", a exhorté la commissaire européenne à la Santé Stella Kyriakides lors d'une conférence de presse, alors que la lenteur du démarrage de ces campagnes dans les 27 par rapport au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et Israël notamment a été critiquée.

16h31

73 médecins spécialistes et six associations de médecins appellent "à supplémenter l'ensemble de la population française en vitamine D" de façon préventive, estimant que de nombreuses données scientifiques montrent que cela "pourrait contribuer à réduire l'infection" par le coronavirus.

"Un nombre croissant d'études scientifiques montrent que la supplémentation en vitamine D (sans remplacer la vaccination) pourrait contribuer à réduire l'infection par le Sars-CoV-2 ainsi que le risque de formes graves de Covid-19, de passages en réanimation et de décès", affirment les signataires, parmi lesquels "des professeurs d'université de différentes spécialités médicales" ainsi que les Sociétés françaises d'endocrinologie, de pédiatrie et de gériatrie et gérontologie.

16h25

Une personne sur huit en Angleterre avait été contaminée par le nouveau coronavirus en décembre, marquant une nette augmentation par rapport au mois précédent (1 sur 11) sur fond de propagation d'un nouveau variant très contagieux, selon une étude officielle rendue publique mardi.

Une personne sur 10 au Pays de Galles, une sur 13 en Irlande du Nord et une sur 11 en Écosse avaient contracté le Covid-19 à la même époque, selon le Bureau des statistiques nationales, l'ONS. Ce dernier se fonde sur des tests aux anticorps réalisés de manière aléatoire dans la population et permettant donc d'également identifier les personnes asymptomatiques, et pas seulement celles testées positives.

15h38

Vingt-sept étudiants ont été interpellés dans la nuit de lundi à mardi alors qu'ils participaient à une fête clandestine dans un appartement du centre ville de Reims, a indiqué mardi le parquet de Reims, confirmant une information du quotidien l'Union. "La locataire de l'appartement a été placée en garde à vue pour mise en danger de la vie d'autrui", a précisé le procureur de Reims Matthieu Bourrette et "la plupart des autres étudiants ont été verbalisés pour ivresse publique".

14h58

Deux grandes compagnies aériennes du Golfe, Emirates et Etihad, vont être parmi "les premières" à tester une application permettant de vérifier les tests PCR réalisés par les voyageurs ou encore leur situation en terme de vaccination, ont-t-elles annoncé mardi. Basées respectivement à Dubaï et Abou Dhabi, Emirates et Etihad se sont jointes à l'Association internationale du transport aérien (Iata) pour figurer "parmi les premières compagnies aériennes au monde à tester le pass de voyage Iata (IATA Travel Pass)", ont précisé les deux compagnies dans des communiqués. Le "IATA Travel Pass" permet aux passagers de ces compagnies de créer un "passeport numérique" pour "vérifier que leur test avant le voyage ou leur vaccination réponde aux exigences de leur destination", a expliqué l'organisme privé qui représente l'industrie du transport aérien

13h02

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 2.041.289 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi à 11H00 GMT. Plus de 95.476.360 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie.

Les chiffres se fondent sur les bilans communiqués quotidiennement par les autorités sanitaires de chaque pays et excluent les révisions réalisées a posteriori par des organismes statistiques, comme en Russie, en Espagne --où le bilan communiqué lundi inclut les nouveaux chiffres depuis vendredi- et au Royaume-Uni. Sur la journée de lundi, 9.002 nouveaux décès et 512.975 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.

Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont les États-Unis avec 1.385 nouveaux morts, l'Allemagne (989) et le Royaume-Uni (599).

12h04

L'épidémie de Covid-19 en France a entraîné une baisse de l'espérance de vie à la naissance de quasiment cinq mois pour les femmes et de six mois pour les hommes, a indiqué mardi l'Insee dans son bilan démographique 2020.

L'espérance de vie atteint 85,2 ans pour les femmes et 79,2 ans pour les hommes, soit une baisse bien plus forte que celle observée en 2015, année marquée par une forte grippe hivernale, selon l'Insee.

11h44

La capitale du Rwanda, Kigali, est à nouveau confinée depuis mardi en raison d'une augmentation des infections au coronavirus dans ce pays qui a été l'un des plus stricts du continent face à l'épidémie. Le gouvernement du président Paul Kagame a annoncé lundi soir interdire tous les "mouvements inutiles" dans et en dehors de la capitale pour une durée de 15 jours.

Ce pays de 12 millions d'habitants a enregistré environ 11.500 cas de Covid-19 et près de 150 morts depuis le début de l'épidémie. La récente progression des cas a principalement touché Kigali, qui totalise 61% des infections depuis début janvier, d'après les statistiques du ministère de la Santé.

11h14

Des centaines de milliers de procès sont en attente en Angleterre et au Pays de Galles, un embouteillage judiciaire "sans précédent" aggravé par la pandémie de coronavirus, ont dénoncé mardi quatre hauts fonctionnaires.

Justin Russell, inspecteur en chef de la probation, Thomas Winsor, inspecteur en chef des forces de l'ordre, Charlie Taylor, inspecteur en chef des prisons, et Kevin McGinty, inspecteur en chef du Crown Prosecution Service (CPS), le service chargé des poursuites judiciaires, tirent la sonnette d'alarme. Dans un rapport commun, ils expliquent comment la pandémie a nui au travail de la police, des procureurs, du personnel pénitentiaire et des équipes de probation.

"Les retards judiciaires qui s'accumulent sont sans précédent et très graves et constituent le plus grand risque pour la justice pénale", concluent-ils.

09h59

Le ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer, a indiqué mardi qu'une décision sur le baccalauréat, impliquant un maintien, un report ou un remplacement des premières épreuves par du contrôle continu, serait prise "d'ici fin janvier".

"Mon objectif est de maintenir autant que possible les calendriers prévus", a souligné le ministre sur France info. Les premières épreuves de spécialité, qui comptent pour un tiers de la note finale, sont prévues au mois de mars.

Mais l'ensemble des syndicats demandent leur suppression, au motif que deux tiers des lycées ont mis en place un enseignement hybride depuis novembre face à l'épidémie, ce qui crée des ruptures d'égalité entre élèves.

09h50

"La quasi-totalité des masques industriels" en tissu reste valable contre le Covid-19 après de nouvelles recommandations du Haut conseil de la santé publique (HCSP), au contraire des masques artisanaux, qui ne filtrent pas suffisamment, a indiqué mardi le ministre de la Santé, Olivier Véran.

"Restent valides tous les masques dont le pouvoir filtrant est supérieur à 90%", a expliqué sur France Inter M. Véran, selon qui cela concerne "la quasi-totalité des masques industriels grand public". C'est ce "qu'on appelle les masques grand public de niveau 1", a-t-il précisé. "En revanche, le masque artisanal qu'on fabrique chez soi avec la meilleure intention du monde, en respectant les normes Afnor, (...) n'offre pas nécessairement toutes les garanties nécessaires" pour le Haut conseil de la santé publique, a-t-il poursuivi.

Un responsable du HCSP a indiqué lundi que cette instance consultative recommandait désormais d'éviter certains masques en tissu moins filtrants, à cause de la circulation en France du variant britannique du coronavirus, plus contagieux. Les masques en tissu à éviter, selon le HCSP, sont les masques artisanaux, ainsi que les masques industriels dits "de catégorie 2". En revanche, les masques dits "de catégorie 1" restent valables, selon le HCSP.

09h43

Un collège de Pont-du-Château (Puy-de-Dôme) a fermé ses portes pour une semaine, après que 25 élèves ont été testés positifs au Covid-19, a indiqué mardi le rectorat de l'académie de Clermont-Ferrand.

"Vingt-cinq élèves ont été testés positifs et l'Agence régionale de santé (ARS) a préconisé lundi soir de fermer l'établissement par précaution pour une semaine", a indiqué le directeur de cabinet du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand.

Une classe de quatrième de cet établissement de 625 élèves, le collège Mortaix, avait déjà dû fermer vendredi après la détection de plusieurs cas. Lundi, "une quinzaine d'élèves étaient positifs et le préfet du Puy-de-Dôme avait pris un arrêté dans la matinée pour fermer toutes les classes de quatrième et une de troisième", selon le rectorat.

09h37

Le gouvernement a donné son feu vert à la reprise de l'entraînement dès "cette semaine" dans les clubs de foot amateurs encore en lice en Coupe de France, a annoncé dans un communiqué mardi le ministère chargé des Sports.

Contraints à l'arrêt de leurs activités depuis le deuxième confinement décidé fin octobre, ces clubs pourront recommencer "l'entrainement collectif après un test PCR obligatoire pour tous les joueurs, en vue d'une reprise les 30 et 31 janvier 2021", a expliqué le ministère.

Dans un communiqué distinct, la Fédération française de football (FFF) a précisé que les matches prévus à ces dates compteraient pour les 5e et 6e tour de la Coupe de France.

09h32

Des centaines d'ouvriers, qui se relaient 24 heures sur 24, s'activaient mardi en Chine afin d'assembler en quelques jours un centre de quarantaine géant destiné à lutter contre un foyer de Covid à 300 km au sud de Pékin.

Le pays asiatique a largement enrayé l'épidémie depuis le printemps 2020, grâce à des quarantaines, au filtrage des voyageurs arrivant de l'étranger, au suivi des déplacements ou encore aux dépistages obligatoires.

Depuis mi-mai, seul un mort a été enregistré en Chine, la semaine dernière. Mais la survenue de centaines de cas de Covid-19 ces dernières semaines -- même s'ils sont très loin d'atteindre les niveaux enregistrés en Europe et aux Etats-Unis -- a provoqué une réponse forte, avec confinements et tests obligatoires.

09h27

Le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer a indiqué mardi sur France info qu'il n'y avait pas actuellement d'"explosion de la contagion" du coronavirus à l'école et qu'on semblait être "sur un plateau haut". "Une trentaine d'écoles et une centaine de classes" sont actuellement fermées, "ça risque d'augmenter un peu ces prochains jours" mais "on n'est pas dans une situation d'explosion de la contagion", a dit le ministre.

Selon M. Blanquer, on observe actuellement "la même courbe" de contagion qu'après les vacances de la Toussaint : la courbe a augmenté, "là on est sur une sorte de plateau, il faut espérer que ce soit comme une cloche". Il a redit qu'"à ce stade", il n'était "pas question" de fermer les écoles. "Bien sûr, je suis pragmatique", a-t-il ajouté, insistant : "ce serait la dernière chose à fermer" en cas d'aggravation de la contagion.

Il a toutefois reconnu qu'en raison du variant anglais, plus contagieux, on risquait d'avoir dans les prochains jours davantage de fermetures de classes ou d'écoles, car la décision d'une fermeture par les autorités de santé pourrait être prise à partir d'un cas avéré et non plus trois. Sauf "explosion imprévue des cas", les vacances de février dureront bien deux semaines et non pas trois, a-t-il aussi indiqué. L'idée d'allonger les congés d'hiver avait récemment circulé pour ralentir l'épidémie.

09h25

Deux premiers cas de Covid-19 ont été enregistrés mardi parmi les joueurs de l'Open d'Australie, alors que les critiques montent contre l'attitude de ceux arrivés de l'étranger pour ce tournoi du Grand Chelem.

Sur les trois nouveaux cas enregistrés, deux - des hommes trentenaires - sont donc des joueurs, a précisé le ministère de la Santé de l'Etat de Victoria, portant à sept le nombre de contaminations totales détectées au sein du millier de personnes arrivées spécialement la semaine dernière par vols charters sur l'île-continent. Outre les deux joueurs, figure une femme d'une vingtaine d'années liée au tournoi, selon les autorités.

09h15

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a affirmé sur France Inter qu'il n'existe pas de «stock caché» de vaccin. «Nous aurons vacciné 2,4 millions de Français d'ici la fin du mois de février. Nous vaccinons à flux tendu, nous consommons toutes les doses», assure-t-il. Si d'autres vaccins sont livrés d'ici là , plus de personnes seront vaccinées.

«Nous allons publier sur SantĂ©.fr, en toute transparence, avant la fin de semaine, le nombre prĂ©cis de doses dont chaque centre de vaccination dispose chaque semaine», a assurĂ© le ministre.Â

09h02

Port obligatoire de masques médicaux, forte exhortation au télétravail : l'Allemagne s'apprête aujourd'hui à durcir les restrictions liées à l'épidémie de Covid-19 face à la crainte d'une propagation de nouveaux variants plus contagieux.

Pour la deuxième fois en trois semaines, la chancelière Angela Merkel doit se concerter dans l'après-midi avec les dirigeants des 16 Etats régionaux en vue d'un nouveau tour de vis. La réunion, prévue initialement pour la fin du mois, a été avancée en raison des craintes liées aux mutations du virus et de statistiques inquiétantes sur les contaminations malgré la fermeture des écoles et des commerces "non-essentiels" depuis un mois.

Parmi les arbitrages en vue entre régions et Etat fédéral : des restrictions de circulation alors qu'aucun couvre-feu à l'échelle nationale n'a jamais été décrété jusqu'ici. Berlin devrait également exhorter les entreprises à recourir massivement au télétravail pour leurs salariés.