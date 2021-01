DIRECT - Coronavirus : «la quasi-totalité des masques industriels» reste valable, assure Olivier Véran

Le nombre de personnes atteintes du Covid-19 hospitalisées dans les services de réanimation en France a franchi hier la barre des 2.800 personnes, pour la première fois depuis mi-décembre, marquant une augmentation de la pression sur le système hospitalier. Suivez toute l’actualité de l’évolution de la crise sanitaire du coronavirus.

09h59

Le ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer, a indiqué mardi qu'une décision sur le baccalauréat, impliquant un maintien, un report ou un remplacement des premières épreuves par du contrôle continu, serait prise "d'ici fin janvier".

"Mon objectif est de maintenir autant que possible les calendriers prévus", a souligné le ministre sur France info. Les premières épreuves de spécialité, qui comptent pour un tiers de la note finale, sont prévues au mois de mars.

Mais l'ensemble des syndicats demandent leur suppression, au motif que deux tiers des lycées ont mis en place un enseignement hybride depuis novembre face à l'épidémie, ce qui crée des ruptures d'égalité entre élèves.

09h50

"La quasi-totalité des masques industriels" en tissu reste valable contre le Covid-19 après de nouvelles recommandations du Haut conseil de la santé publique (HCSP), au contraire des masques artisanaux, qui ne filtrent pas suffisamment, a indiqué mardi le ministre de la Santé, Olivier Véran.

"Restent valides tous les masques dont le pouvoir filtrant est supérieur à 90%", a expliqué sur France Inter M. Véran, selon qui cela concerne "la quasi-totalité des masques industriels grand public". C'est ce "qu'on appelle les masques grand public de niveau 1", a-t-il précisé. "En revanche, le masque artisanal qu'on fabrique chez soi avec la meilleure intention du monde, en respectant les normes Afnor, (...) n'offre pas nécessairement toutes les garanties nécessaires" pour le Haut conseil de la santé publique, a-t-il poursuivi.

Un responsable du HCSP a indiqué lundi que cette instance consultative recommandait désormais d'éviter certains masques en tissu moins filtrants, à cause de la circulation en France du variant britannique du coronavirus, plus contagieux. Les masques en tissu à éviter, selon le HCSP, sont les masques artisanaux, ainsi que les masques industriels dits "de catégorie 2". En revanche, les masques dits "de catégorie 1" restent valables, selon le HCSP.

09h43

Un collège de Pont-du-Château (Puy-de-Dôme) a fermé ses portes pour une semaine, après que 25 élèves ont été testés positifs au Covid-19, a indiqué mardi le rectorat de l'académie de Clermont-Ferrand.

"Vingt-cinq élèves ont été testés positifs et l'Agence régionale de santé (ARS) a préconisé lundi soir de fermer l'établissement par précaution pour une semaine", a indiqué le directeur de cabinet du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand.

Une classe de quatrième de cet établissement de 625 élèves, le collège Mortaix, avait déjà dû fermer vendredi après la détection de plusieurs cas. Lundi, "une quinzaine d'élèves étaient positifs et le préfet du Puy-de-Dôme avait pris un arrêté dans la matinée pour fermer toutes les classes de quatrième et une de troisième", selon le rectorat.

09h37

Le gouvernement a donné son feu vert à la reprise de l'entraînement dès "cette semaine" dans les clubs de foot amateurs encore en lice en Coupe de France, a annoncé dans un communiqué mardi le ministère chargé des Sports.

Contraints à l'arrêt de leurs activités depuis le deuxième confinement décidé fin octobre, ces clubs pourront recommencer "l'entrainement collectif après un test PCR obligatoire pour tous les joueurs, en vue d'une reprise les 30 et 31 janvier 2021", a expliqué le ministère.

Dans un communiqué distinct, la Fédération française de football (FFF) a précisé que les matches prévus à ces dates compteraient pour les 5e et 6e tour de la Coupe de France.

09h32

Des centaines d'ouvriers, qui se relaient 24 heures sur 24, s'activaient mardi en Chine afin d'assembler en quelques jours un centre de quarantaine géant destiné à lutter contre un foyer de Covid à 300 km au sud de Pékin.

Le pays asiatique a largement enrayé l'épidémie depuis le printemps 2020, grâce à des quarantaines, au filtrage des voyageurs arrivant de l'étranger, au suivi des déplacements ou encore aux dépistages obligatoires.

Depuis mi-mai, seul un mort a été enregistré en Chine, la semaine dernière. Mais la survenue de centaines de cas de Covid-19 ces dernières semaines -- même s'ils sont très loin d'atteindre les niveaux enregistrés en Europe et aux Etats-Unis -- a provoqué une réponse forte, avec confinements et tests obligatoires.

09h27

Le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer a indiqué mardi sur France info qu'il n'y avait pas actuellement d'"explosion de la contagion" du coronavirus à l'école et qu'on semblait être "sur un plateau haut". "Une trentaine d'écoles et une centaine de classes" sont actuellement fermées, "ça risque d'augmenter un peu ces prochains jours" mais "on n'est pas dans une situation d'explosion de la contagion", a dit le ministre.

Selon M. Blanquer, on observe actuellement "la même courbe" de contagion qu'après les vacances de la Toussaint : la courbe a augmenté, "là on est sur une sorte de plateau, il faut espérer que ce soit comme une cloche". Il a redit qu'"à ce stade", il n'était "pas question" de fermer les écoles. "Bien sûr, je suis pragmatique", a-t-il ajouté, insistant : "ce serait la dernière chose à fermer" en cas d'aggravation de la contagion.

Il a toutefois reconnu qu'en raison du variant anglais, plus contagieux, on risquait d'avoir dans les prochains jours davantage de fermetures de classes ou d'écoles, car la décision d'une fermeture par les autorités de santé pourrait être prise à partir d'un cas avéré et non plus trois. Sauf "explosion imprévue des cas", les vacances de février dureront bien deux semaines et non pas trois, a-t-il aussi indiqué. L'idée d'allonger les congés d'hiver avait récemment circulé pour ralentir l'épidémie.

09h25

Deux premiers cas de Covid-19 ont été enregistrés mardi parmi les joueurs de l'Open d'Australie, alors que les critiques montent contre l'attitude de ceux arrivés de l'étranger pour ce tournoi du Grand Chelem.

Sur les trois nouveaux cas enregistrés, deux - des hommes trentenaires - sont donc des joueurs, a précisé le ministère de la Santé de l'Etat de Victoria, portant à sept le nombre de contaminations totales détectées au sein du millier de personnes arrivées spécialement la semaine dernière par vols charters sur l'île-continent. Outre les deux joueurs, figure une femme d'une vingtaine d'années liée au tournoi, selon les autorités.

09h15

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a affirmé sur France Inter qu'il n'existe pas de «stock caché» de vaccin. «Nous aurons vacciné 2,4 millions de Français d'ici la fin du mois de février. Nous vaccinons à flux tendu, nous consommons toutes les doses», assure-t-il. Si d'autres vaccins sont livrés d'ici là , plus de personnes seront vaccinées.

«Nous allons publier sur SantĂ©.fr, en toute transparence, avant la fin de semaine, le nombre prĂ©cis de doses dont chaque centre de vaccination dispose chaque semaine», a assurĂ© le ministre.Â

09h02

Port obligatoire de masques médicaux, forte exhortation au télétravail : l'Allemagne s'apprête aujourd'hui à durcir les restrictions liées à l'épidémie de Covid-19 face à la crainte d'une propagation de nouveaux variants plus contagieux.

Pour la deuxième fois en trois semaines, la chancelière Angela Merkel doit se concerter dans l'après-midi avec les dirigeants des 16 Etats régionaux en vue d'un nouveau tour de vis. La réunion, prévue initialement pour la fin du mois, a été avancée en raison des craintes liées aux mutations du virus et de statistiques inquiétantes sur les contaminations malgré la fermeture des écoles et des commerces "non-essentiels" depuis un mois.

Parmi les arbitrages en vue entre régions et Etat fédéral : des restrictions de circulation alors qu'aucun couvre-feu à l'échelle nationale n'a jamais été décrété jusqu'ici. Berlin devrait également exhorter les entreprises à recourir massivement au télétravail pour leurs salariés.