Invasion du Capitole : le leader des républicains au Sénat accable Donald Trump

Le divorce semble clair. Ce 19 janvier, Mitch McConnell, leader de la majorité républicaine au Sénat et l'un des conservateurs les plus influents des Etats-Unis, s'en est pris à Donald Trump et son rôle dans l'invasion du Capitole.

Dans une prise de parole au Sénat, il a déclaré : «la foule a été abreuvée de mensonges. Elle a été incitée (à agir) par le président et d'autres personnes puissantes». De quoi mettre en difficulté Donald Trump juste avant l'ouverture de son procès en destitution. Mitch McConnell n'a d'ailleurs pas exclu de voter contre le président sortant, ce qui serait un petit séisme politique.

Retournement de situation au Sénat ?

En effet, il est à ce jour très difficile d'imaginer les républicains condamner Donald Trump, mais l'influence de Mitch McConnell est telle que la condamnation pourrait devenir une hypothèse. Pour rappel, il faudrait que tous les démocrates votent en ce sens, ainsi 17 des 50 conservateurs. En 2020, lors du premier «impeachment», seul Mitt Romney avait rejoint les démocrates.

Cette fracture entre le sénateur du Kentucky et le président fait suite à quatre années durant lesquelles ils ont travaillé de concert pour appliquer le programme du milliardaire. Car même lorsque Donald Trump a commencé à attaquer le résultat de l'élection présidentielle, Mitch McConnell le défendait toujours. Il aura fallu attendre le 15 décembre pour que celui-ci félicite finalement Joe Biden, soit plus de deux mois après le scrutin.

Le tout pose question du côté des observateurs. En effet, le parti républicain pourrait vite être tiraillé entre ceux qui souhaitent tourner la page du trumpisme, quitte à décevoir sa base électorale très importante, et ceux qui restent fidèles au 45e président des Etats-Unis. Les prochaines semaines et les premières audiences au Sénat pourront donner un éclairage sur les prises de positions des différents élus.

