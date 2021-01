Japon : 134 véhicules impliqués dans un accident géant à cause de la neige

Au moins 134 voitures ont été impliquées dans un immense accident de la route ce mardi au Japon, dans la région de Tohoku, en raison de fortes intempéries. Une personne est décédée dans l’accident.

C’est à cause d’une forte tempête de neige qui a frappé une portion d’un kilomètre de long de l’autoroute de Tohoku, vers midi, que l'accident a eu lieu. Au moins 12 personnes ont été envoyées à l’hôpital. Selon l’Agence publique de gestion des incendies et des catastrophes, au total, environ 200 personnes ont été coincées sur la route à cause de ces accidents en chaine, rapporte la BBC.

En prévision des intempéries dans la région, avec notamment des vents de plus de 100 km/h en plus de la neige, les autorités avaient pourtant imposé une limitation de vitesse à 50 km/h sur l’autoroute, en raison de la faible visibilité due à la neige, mais cela n’a pas empêché l’enchainement d’accidents.

Les secours ont commencé à distribuer de l’eau, des vivres, et des couvertures pour réchauffer les personnes bloquées dans leur véhicule, alors que les températures sont descendues à -4 degrés Celsius. La météo est si mauvaise que le Premier Ministre japonais, Yoshihide Suga, a appelé la population à la plus grande prudence.

L’hiver au Japon peut être rude. Les autorités locales de la région de Tohoku s’attendent à une couche de plus de 40 centimètres de neige d’ici demain. En décembre dernier, une tempête de neige avait aussi formé un gigantesque embouteillage de plus de 1000 véhicules qui peinaient à rouler sur la glace, sur l’autoroute Kanetsu, qui relie Tokyo et le nord du pays.

