Vidéo : Donald Trump s'adresse une dernière fois aux Américains en tant que président

Une vidéo en guise d'adieu. Donald Trump a diffusé un message pré-enregistré ce 19 janvier, à la veille de son départ de la Maison Blanche. Il laisse sa place à Joe Biden, qui sera investi le 20 janvier à Washington D.C.

À quelques heures de prendre l'avion pour la Floride, le républicain ne parle toujours pas de la victoire de son rival démocrate, et prend d'ailleurs rendez-vous pour les années à venir. «Maintenant, alors que je me prépare à laisser le pouvoir à une nouvelle administration à midi mercredi (18h heure française), je veux que vous sachiez que le mouvement que nous avons lancé ne fait que commencer», déclare ainsi le milliardaire. Pour autant, il a assuré «prier pour le succès» de la prochaine administration, sans citer le nom de Joe Biden.

Cette phrase laisse donc à penser qu'il compte bel et bien repartir en campagne en vue de l'élection présidentielle de 2024 pour le camp du parti républicain. Pour ce faire, il devra néanmoins affronter dans les prochaines semaines le procès en destitution au Sénat, et la fronde de certains de ses «alliés» politiques comme le conservateur Mitch McConnell. Concernant l'invasion du Capitole, il a condamné les violences, sans prendre aucune responsibilité pour celles-ci.

«Le meilleur est à venir»

Le président sortant a également profité de ce moment pour mettre en avant le bilan de son mandat, et ce qu'il considère comme de franches réussites. Pendant une vingtaine de minutes, Donald Trump a donc listé celles-ci, comme il l'aurait fait dans un meeting. Accords de Paris, Chine, terrorisme, immigration... Tout ou presque est nommé. Le républicain a surtout mis en avant ses réussites économiques, expliquant que les Américains avaient l'économie «la plus forte de l'histoire du monde».

«Je pars de cet endroit majestueux avec un coeur loyal et plein de joie, un esprit optimiste et une confiance suprême que, pour notre pays et nos enfants, le meilleur est à venir», conclut le 45e président des Etats-Unis, avant de dire au revoir à ses concitoyens.

À voir aussi