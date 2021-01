DIRECT - Coronavirus : il n'y aura «pas de nouvelles restrictions cette semaine», annonce Gabriel Attal

Alors que l'Allemagne a annoncé durcir et prolonger ses restrictions jusqu'à mi-février, Le nombre de personnes malades du Covid-19 hospitalisées en réanimation en France a continué de grimper mardi, à 2.829 contre 2.803 la veille. La menace d'un reconfinement pèse de plus en plus sur l'Hexagone. Suivez toute l’actualité de l’évolution de la crise sanitaire du coronavirus.

15h54

Les Pays-Bas vont imposer un couvre-feu à l'échelle nationale pour la première fois depuis le début de l'épidémie de Covid-19, a déclaré mercredi le Premier ministre Mark Rutte. Ce couvre-feu serait en vigueur chaque jour de 20H30 à 04H30 jusqu'au 10 février, a annoncé M. Rutte lors d'une conférence de presse, précisant qu'il demanderait l'approbation du Parlement avant que cette mesure n'entre en application.

15h24

Il n'y aura "pas d'évolution des restrictions nationales cette semaine", a indiqué mercredi le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, à l'issue du Conseil des ministres, sans se prononcer sur d'éventuels allègements. Une semaine après l'annonce de la généralisation du couvre-feu à 18H00 en métropole, "nous donnons sa chance à ce (dispositif), il est possible que cette mesure permette de freiner la circulation du virus encore davantage dans notre pays", a fait valoir M. Attal.

13h02

Face à l'instauration du couvre-feu national à 18H00, plusieurs syndicats s'inquiètent d'une augmentation des ouvertures de commerces le dimanche et tôt le matin et dénoncent "une façon un peu déguisée de normaliser quelque chose d'exceptionnel".

Les salariés de la distribution subissent "une fuite en avant des horaires d'ouverture du matin et du dimanche des commerces", a alerté mercredi dans un communiqué la fédération SUD Commerces et services. "Cette extension, du jour au lendemain et en dehors de tout cadre légal, du travail de nuit et dominical pose des problèmes grandissants aux salarié-es concernés (garde des enfants, transports etc.), déjà éprouvés par la crise du coronavirus", ajoute l'union syndicale.

12h33

La parade de la Saint-Patrick prévue le 17 mars à Dublin a été annulée pour la deuxième année consécutive à cause de la pandémie, ont annoncé mercredi les organisateurs de cet événement très populaire dans la capitale irlandaise.

Au lieu des traditionnelles festivités, des célébrations virtuelles seront prévues du 12 au 17 mars, qui seront diffusées sur une chaîne télévisée internet dédiée, accessible sur le site du festival (www.stpatricksfestival.ie/), ont précisé les organisateurs dans un communiqué.

10h56

Le foyer de contagion au Covid-19 découvert en banlieue sud de Pékin comprend deux cas du nouveau variant d'origine britannique, beaucoup plus contagieux, ont annoncé mercredi les autorités sanitaires locales.

Ces cas découverts dans l'arrondissement de Daxing sont les premiers signalés dans la capitale, qui compte 21 millions d'habitants. La Chine avait déjà fait état de ce variant anglais fin décembre chez une étudiante arrivée à Shanghai (est) en provenance du Royaume-Uni.

09h08

Pékin a annoncé mercredi le confinement strict de cinq résidences de Daxing, une banlieue du sud de la capitale, après quelques cas de Covid-19 et au moment où la Chine lutte contre plusieurs petits foyers d'infection.

Le confinement concerne quelques dizaines de milliers de personnes, soit une petite fraction des 21 millions d'habitants de la capitale, où la situation épidémique reste largement sous contrôle. La mesure a été prise après l'annonce mercredi par le ministère chinois de la Santé de 103 nouveaux malades du Covid-19 en Chine, dont sept à Pékin (parmi lesquels six à Daxing).

L'ensemble des 1,6 million d'habitants de Daxing sont par ailleurs appelés à rester chez eux, à éviter les foules et ont interdiction de quitter la capitale -- laquelle est vaste comme la moitié de la Belgique.

08h40

Un an après le début de la pandémie de Covid-19 en France, le président de Samu-urgences de France, le Dr François Braun, s'inquiète d'une "troisième vague fatale" en mars, car la deuxième n'a pas assez reflué et "les mauvaises habitudes du passé sont revenues".

"Très clairement, on craint cette troisième vague", a affirmé à l'AFP le Dr Braun, rappelant que malgré "les mesures prises" le virus continue de circuler "à un niveau élevé". "On ne va pas être en capacité d'absorber de la même façon cette troisième vague que la première et a fortiori la deuxième", assure-t-il.

06h20

Le variant britannique du virus qui donne le Covid-19 continue de se répandre à travers le monde et était présent la semaine dernière dans 60 pays et territoires, soit 10 de plus qu'au 12 janvier, a indiqué l'Organisation mondiale de la santé mercredi.

Le variant sud-africain qui, comme le britannique, est beaucoup plus contagieux que ne l'était le virus SARS-CoV-2 originellement, se diffuse lui plus lentement et est présent dans 23 pays et territoires, soit 3 de plus qu'au 12 janvier, précise l'OMS dans sa revue épidémiologique hebdomadaire.

06h15

La vaccination généralisée contre le coronavirus devrait démarrer en mai au Japon, et le gouvernement espère que la majorité de la population adulte du pays aura reçu un vaccin d'ici les JO de Tokyo-2020 en juillet, ont rapporté mercredi des journaux locaux.

Un feu vert réglementaire au Japon pour le vaccin de Pfizer/BioNTech est espéré par le gouvernement pour le mois prochain, afin de vacciner en priorité quelque 10.000 membres du personnel médical en première ligne face au coronavirus. Puis environ 50 millions d'habitants à risque - les personnes de 65 ans et plus ainsi que celles à la santé fragile - devraient être vaccinés d'ici fin avril, selon des projets du gouvernement cités par les quotidiens Yomiuri et Sankei.