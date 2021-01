DIRECT - Investiture de Joe Biden : le futur président vient d'arriver au Capitole pour la cérémonie

Jour J pour Joe Biden : le nouveau président des Etats-Unis va prêter serment ce mercredi 20 janvier à midi, heure locale (18h en France) à Washington. Donald Trump, qui n'a toujours pas digéré sa défaite, boudera la cérémonie. Barack Obama, George W. Bush et Bill Clinton seront, eux, aux premières loges, avec un dispositif de très haute sécurité. Suivez les dernières informations sur cette journée historique.

Joe Biden est arrivé au Capitole pour sa cérémonie d'investiture aux côtés de sa femme Jill Biden. Il est suivi par Kamala Harris, qui deviendra officiellement la première femme vice-présidente de l'histoire du pays.

Les premières personnalités importantes commencent à arriver au Capitole pour la cérémonie d'investiture. L'ancienne secrétaire d'Etat et candidate à la présidentielle Hillary Clinton fait partie des premières à se rendre sur place. Les époux Obama ont également été repérés par les caméras.

«Félicitations à mon ami, le président Joe Biden. C'est ton moment», a twitté Barack Obama à quelques heures de l'investiture de son ancien vice-président. Les deux hommes et leurs familles sont restées proches après leurs huit années passées à la Maison Blanche.

Congratulations to my friend, President @JoeBiden! This is your time. pic.twitter.com/LXzxGnBAfz

— Barack Obama (@BarackObama) January 20, 2021