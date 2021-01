DIRECT - Investiture : Joe Biden devient officiellement le 46e président des Etats-Unis

Jour J pour Joe Biden : le nouveau président des Etats-Unis va prêter serment ce mercredi 20 janvier à midi, heure locale (18h en France) à Washington. Donald Trump, qui n'a toujours pas digéré sa défaite, boudera la cérémonie. Barack Obama, George W. Bush et Bill Clinton seront, eux, aux premières loges, avec un dispositif de très haute sécurité. Suivez les dernières informations sur cette journée historique.

17h59

«Peu de gens dans l'Histoire ont connu une période aussi difficile», a déclaré Joe Biden, faisant référence à la pandémie de coronavirus, et les conséquences économiques et sociales causées par celle-ci. Il a également annoncé sa volonté de combattre le terrorisme et le suprémacisme blanc.

17h52

Dans ses premiers mots en tant que président des Etats-Unis, Joe Biden a remercié les personnalités présentes à ses côtés, y compris Mike Pence, qui n'est plus vice-président. «C'est le jour de la démocratie», a-t-il clamé.

17h48

Après Kamala Harris, Joe Biden vient de prêter serment, la main posée sur sa Bible familiale. Il devient officiellement le 46e président des Etats-Unis d'Amérique.

17h44

Juste avant la prise de serment de Joe Biden, c'est sa vice-présidente Kamala Harris qui a promis de protéger la Constitution des Etats-Unis. Elle devient la première femme, la première Noire américaine et la première Asiatique américaine à ce poste.

17h41

Lady Gaga, qui s'est engagée à soutenir Joe Biden pendant la campagne présidentielle, vient d'interpréter l'hymne américain, l'une des dernières étapes avant les prises de serment.

17h20

Joe Biden et Kamala Harris sont arrivés sur la plateforme bâtie pour l'occasion devant le Capitole. Amy Klobuchar, sénatrice du Minnesota et soutien de longue date du démocrate est la première à prendre la parole.

17h03

C'est au tour de Mike Pence d'arriver sur les marches du Capitole pour assister à la cérémonie. Le vice-président représentera l'administration de Donald Trump en l'absence de ce dernier. L'ancien gouverneur de l'Indiana n'était d'ailleurs pas présent lors du départ pour la Floride du milliardaire plus tôt dans la matinée.

16h27

Joe Biden est arrivé au Capitole pour sa cérémonie d'investiture aux côtés de sa femme Jill Biden. Il est suivi par Kamala Harris, qui deviendra officiellement la première femme vice-présidente de l'histoire du pays.

16h15

Les premières personnalités importantes commencent à arriver au Capitole pour la cérémonie d'investiture. L'ancienne secrétaire d'Etat et candidate à la présidentielle Hillary Clinton fait partie des premières à se rendre sur place. Les époux Obama ont également été repérés par les caméras.

16h12

«Félicitations à mon ami, le président Joe Biden. C'est ton moment», a twitté Barack Obama à quelques heures de l'investiture de son ancien vice-président. Les deux hommes et leurs familles sont restées proches après leurs huit années passées à la Maison Blanche.

Congratulations to my friend, President @JoeBiden! This is your time. pic.twitter.com/LXzxGnBAfz — Barack Obama (@BarackObama) January 20, 2021

15h54

Comme il est de tradition, Donald Trump a laissé une lettre signée de sa main dans le bureau ovale. En 2017, au moment de quitter la Maison Blanche, Barack Obama avait également laissé un courrier au républicain, lui indiquant que les présidents n'étaient que des occupants «temporaires» du poste et lui souhaitant bonne chance.

15h32

«Un jour nouveau se lève sur l'Amérique», souligne Joe Biden sur Twitter, à quelques heures de prêter serment.

It’s a new day in America. — Joe Biden (@JoeBiden) January 20, 2021

15h19

La famille Biden assiste actuellement à une messe avec les chefs républicains et démocrates du Congrès.

15h10

Le président américain Donald Trump a laissé une lettre à son successeur Joe Biden avant de quitter la Maison Blanche, a indiqué à l'AFP Judd Deere, porte-parole de l'exécutif, quelques minutes après son départ.

14h58

Donald Trump a souhaité "bonne chance" à son successeur démocrate Joe Biden, mercredi depuis le tarmac de la base militaire d'Andrew, juste avant d'embarquer à bord d'Air Force One pour la dernière fois et s'envoler pour la Floride. "Je reviendrai d'une manière ou d'une autre", a promis le milliardaire républicain, saluant une petite foule de supporteurs venus le saluer.

Donald Trump : « Je suis tellement populaire auprès du peuple américain […] Nous sommes le meilleur pays du monde » pic.twitter.com/XrpDHEIum8 — CNEWS (@CNEWS) January 20, 2021

14h14

Le président américain sortant vient de quitter la Maison Blanche au côté de Melania Trump. Ce fut un mandat «fantastique de quatre ans», représentant «l'honneur d'une vie», a-t-il déclaré avant de monter à bord de l'hélicoptère présidentiel Marine One avec son épouse.

Investiture américaine Donald Trump a quitté la Maison Blanche pic.twitter.com/YUteQGUKhy — CNEWS (@CNEWS) January 20, 2021

13h48

Donald Trump s'apprête à quitter la Maison Blanche d'un instant à l'autre.

11h28

Le président allemand, Frank-Walter Steinmeier, a fait part mercredi de son "grand soulagement" à quelques heures de l'investiture de Joe Biden au poste de président des Etats-Unis, assurant que ce sentiment était partagé par "beaucoup de monde" en Allemagne.

"Nous nous réjouissons que les Etats-Unis en tant que partenaire indispensable soit à l'avenir de nouveau à nos côtés sur de nombreuses questions: dans le combat commun et solidaire contre la pandémie de Covid-19, la protection mondiale du climat, sur les questions de sécurité", a notamment détaillé le chef d'Etat allemand dans un message vidéo.

11h02

Joe Biden prendra dès son entrée à la Maison Blanche mercredi 17 actions présidentielles pour revenir sur les mesures phares de Donald Trump, en engageant notamment le retour des Etats-Unis dans l'accord de Paris sur le climat et au sein de l'Organisation mondiale de la Santé, selon ses conseillers.

Depuis le Bureau ovale, il annulera également un décret migratoire controversé adopté par son prédécesseur pour interdire aux ressortissants de pays en majorité musulmans d'entrer aux Etats-Unis.

Le démocrate suspendra aussi les travaux de construction d'un mur à la frontière avec le Mexique et son financement grâce au budget du Pentagone, qui ont suscité d'âpres batailles politiques et judiciaires ces quatre dernières années.