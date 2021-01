Investiture de Joe Biden : tout savoir sur Amanda Gorman, qui va lire un poème lors de la cérémonie

Amanda Gorman, poétesse de 22 ans, a été invitée à lire un de ses poèmes lors de l'investiture de Joe Biden. Une consécration pour cette jeune artiste très engagée.

Une enfance bercée par les mots

Née en 1998, Gorman grandit à Los Angeles, élevée par sa mère enseignante. Avec son frère et sa soeur jumelle, elle est très vite initiée à la lecture et à l'écriture, dans un foyer où la télévision est souvent éteinte. Durant toute sa scolarité, effectuée dans une école privée de Santa Monica, elle développe ainsi un amour pour les mots, qui l'aide notamment à vaincre ses troubles de l'audition et de l'élocution.

Résultat : elle est désignée en 2014 «Jeune poète de l'année» à Los Angeles, avant de publier l'année suivante, à seulement 17 ans, son premier recueil, «The One for Whom Food Is Not Enough» («Celui pour qui la nourriture ne suffit pas»). Deux ans plus tard, elle devient la première lauréate de la version nationale du «Jeune poète de l'année».

Une œuvre engagée

A travers ses poèmes, Amanda Gorman aborde des thèmes particulièrement d'actualité, et qui lui sont chers. Parmi eux, la place de la femme dans la société, les problématiques d'oppression, ou encore la situation des Noirs aux Etats-Unis, et plus généralement de la diaspora africaine.

«Je viens d'un peuple de conteurs qui recherchent constamment la liberté, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour les autres, et c'est une histoire et un avenir que je choisis activement de célébrer chaque jour», déclarait-elle en 2018 au New York Times, alors qu'elle dévoilait un poème écrit spécialement pour le Black History Month.

Mais son engagement ne s'arrête pas à sa plume. Gorman a en effet fondé l'organisation à but non lucratif One Pen One Page, qui met en place des programmes d'écriture pour les jeunes.

Une prestation historique pour Joe Biden

Amanda Gorman a été informée le mois dernier qu'elle était conviée à l'investiture de Joe Biden. C'est Jill, la femme du 46e président, qui l'a remarquée lorsqu'elle a fait une lecture publique au coeur de la bibliothèque du Congrès.

Elle va ainsi devenir la plus jeune des poètes invités à une cérémonie, et va marcher dans les pas de grands noms de la poésie, comme Robert Frost ou Maya Angelou.

Si on ne lui a pas donné de consigne particulière, elle a décidé d'écrire un poème sur le thème choisi par Joe Biden pour l'investiture, «l'Amérique unie». Son titre : «The Hill We Climb» («La colline que nous escaladons»). Mais si ses vers étaient quasi tous posés sur le papier au début du mois, Gorman s'est senti obligée d'apporter quelques modifications après l'invasion du Capitole le 6 janvier dernier. Des nouveaux vers ont ainsi été imaginés, parmi lesquels «Nous avons vu une force qui briserait notre nation plutôt que de la partager, Détruirait notre pays si cela signifiait retarder la démocratie[...] L'Histoire nous contemple».

A voir aussi