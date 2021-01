Investiture : Joe Biden et son équipe récupèrent les comptes Twitter officiels de la présidence américaine

L'investiture de Joe Biden se passe aussi en ligne. Le compte @POTUS (acronyme du président des Etats-Unis) n'appartient plus à Donald Trump, mais bel et bien à son successeur. Les comptes officiels de toute l'équipe du nouveau chef d'état ont également été activés, notamment celui de la première femme vice-présidente des Etats-Unis : Kamala Harris.

Cette dernière, devenue @VP, a d'ailleurs tweeté quelques minutes seulement après avoir prêté serment, gratifiant ses abonnés d'un enthousiaste «Prête à servir». Joe Biden a lui aussi rapidement inauguré son nouveau fil : «Il n'y a pas de temps à perdre pour nous occuper des crises auxquelles nous faisons face», a-t-il écrit dans son premier tweet en tant que 46e président américain.

There is no time to waste when it comes to tackling the crises we face. That's why today, I am heading to the Oval Office to get right to work delivering bold action and immediate relief for American families.

— President Biden (@POTUS) January 20, 2021