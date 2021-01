«Celebrating America» : les stars ont fêté l'investiture de Joe Biden

Malgré la crise sanitaire qui a empêché les traditionnels bals et concerts, les stars américaines ont tenu à célébrer l’investiture de Joe Biden qui s'est déroulée le 20 janvier, à Washington. A l'issue de la cérémonie, de nombreuses personnalités se sont réunies pour un show exceptionnel diffusé sur les grandes chaînes américaines.

Présentée par l’acteur Tom Hanks, l’émission baptisée «Celebrating America» a vu défiler les plus grandes stars de la chanson comme Bruce Springsteen qui a chanté «Land of Hope and Dreams» à Washington, devant la statue d’Abraham Lincoln, Jon Bon Jovi qui a repris le titre culte des Beatles «Here Comes the Sun» dans une séquence enregistrée à Miami, ou Justin Timberlake qui a signé une performance depuis Memphis.

Tom Hanks hosts “Celebrating America” to commemorate the inauguration of Joe Biden and Kamala Harris. The all-star event includes appearances by John Legend, Justin Timberlake, Demi Lovato, Foo Fighters, Bruce Springsteen, and more beginning at 8:30 p.m ET. pic.twitter.com/Bxbvyi6RYu — MSNBC (@MSNBC) January 20, 2021

Le nouveau président des Etats-Unis Joe Biden s’est également exprimé pendant le show en appelant le peuple américain à «se rassembler». Ses prédécesseurs Bill Clinton, George W. Bush et Barack Obama ont aussi prononcé quelques mots dans une vidéo pré-enregistrée.

Former US Presidents Barack Obama, George W. Bush and Bill Clinton taped a message of unity in honor of Joe Biden's inauguration https://t.co/5SxMIXRhhx pic.twitter.com/GhwRB5mOMf — CNN International (@cnni) January 21, 2021

Le programme d'une heure et demie s'est soldé par un magnifique feu d’artifice et la prestation de la chanteuse Katy Perry qui a repris son morceau «Firework».

«Celebrating America» a été diffusée sur la plupart des grandes chaînes américaines, à l’exception de la conservatrice Fox News qui n’a pas souhaité bouleverser sa programmation.