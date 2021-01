DIRECT - Coronavirus : 22.848 nouveaux cas et 358 morts ces dernières 24 heures en France

Alors que l'Allemagne prolonge ses restrictions jusqu'à mi-février, Le nombre de malades du Covid-19 en réanimation en France continue de grimper et les stations de ski se dirigent vers une saison blanche. La menace d'un reconfinement pèse de plus en plus sur l'Hexagone. Suivez toute l’actualité de l’évolution de la crise sanitaire du coronavirus.

21H26

22.848 nouveaux cas et 358 morts ont été enregistrés en France ces dernières 24 heures, selon Santé Publique France. Par ailleurs, 130.790 personnes supplémentaires ont été vaccinées d'après les données de Covid Tracker.

21h23

Le président américain Joe Biden a annoncé jeudi qu'une quarantaine serait désormais obligatoire pour toute personne arrivant aux Etats-Unis par avion. Présentant son plan de lutte contre le Covid-19, le nouveau locataire de la Maison Blanche a également annoncé que les voyageurs devraient être en mesure de présenter un test négatif. Interrogé sur le fait de savoir si son objectif affiché de 100 millions de vaccinations en 100 jours ne manquait pas d'ambition, il a vivement réagi: "Quand je l'ai annoncé, vous avez tous dit que ce ne serait pas possible. Allons, vous n'êtes pas sérieux!"

20h46

Le gouvernement sera "en mesure" de vacciner 70 millions de personnes d'ici fin août, "si la totalité des vaccins commandés sont validés par les autorités sanitaires européennes et mondiales", a assuré Olivier Véran.

20h44

Interrogé jeudi soir sur TF1, le ministre de la Santé Olivier Véran a demandé aux Français «de ne plus utiliser de masque artisanal».

18h53

Deux cas du variant sud-africain du Covid-19 ont été identifiés au Kenya, ont annoncé jeudi les autorités sanitaires de ce pays, les deux premiers recensés dans ce pays d'Afrique de l'Est. Les deux personnes contaminées, asymptomatiques, ont été détectées sur la côte de l'Océan indien, dans le comté de Kilifi, au nord de la ville de Mombasa, a indiqué le secrétaire général du ministère de la Santé, Patrick Amoth.

17h55

 La Chine va offrir 500.000 doses de l'un de ses vaccins contre le Covid-19 au Pakistan, a annoncé jeudi le ministre pakistanais des Affaires étrangères Shah Mahmood Qureshi. "Le Pakistan apprécie grandement les 500.000 doses du vaccin offertes par la Chine", a commenté le ministre du Twitter. La Chine a promis au Pakistan que la première livraison d'un demi-million de doses serait gratuite et qu'elle lui parviendrait avant la fin du mois de janvier, avait-il auparavant déclaré à la presse.

17h39

L'agence européenne des maladies appelle les pays à «préparer» des mesures plus strictes.

15h44

Le Portugal a annoncé fermer ses écoles pendant une période de quinze jours.

12h57

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 2.075.698 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 11H00 GMT. Plus de 96.825.840 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie.

Les chiffres se fondent sur les bilans communiqués quotidiennement par les autorités sanitaires de chaque pays et excluent les révisions réalisées a posteriori par des organismes statistiques, comme en Russie, en Espagne et au Royaume-Uni.

11h27

Un quartier résidentiel du centre de Shanghai était en cours d'évacuation jeudi après la découverte d'au moins trois cas de Covid-19, les premiers signalés dans la gigantesque métropole chinoise depuis début novembre.

Les autorités n'ont pas précisé combien d'habitants étaient évacués dans le cadre de cette opération, entamée alors que la Chine fait face depuis quelques jours à des regains épidémiques limités dans plusieurs régions du pays.

11h03

L'administration Biden dévoile jeudi une feuille de route détaillée et centrée sur l'expertise scientifique pour lutter contre le Covid-19 en augmentant vaccinations et dépistages, au moment où la pandémie entre dans sa phase "la plus meurtrière" selon le nouveau président américain.

Le démocrate va immédiatement signer, selon des responsables, 10 décrets et autres directives pour lancer cette stratégie nationale qui manquait cruellement sous son prédécesseur Donald Trump, de l'avis de nombreux experts.

Le plan comporte plusieurs objectifs comme restaurer la confiance de la population américaine, accélérer la campagne de vaccination et freiner la contagion grâce au port du masque et au dépistage.

Il entend aussi accroître l'aide d'urgence et faire appel à une législation d'urgence pour augmenter la production industrielle, en plus de rouvrir écoles et commerces en toute sécurité, protéger les plus vulnérables et lutter contre les disparités raciales ainsi que rétablir le leadership américain dans le monde en étant préparé à toute future pandémie. L'administration Biden veut demander 1.900 milliards de fonds au Congrès, qui incluent 20 milliards pour les vaccins et 50 milliards pour les tests.

09h42

Le Bangladesh a réceptionné jeudi deux millions de doses de vaccin contre le Covid-19, et prévoit de commencer à vacciner ses 168 millions d'habitants dès la semaine prochaine.

Le gouvernement prévoit de vacciner de 500 à 600 médecins et infirmières au début de semaine prochaine, avant une campagne nationale de vaccination début février, a déclaré à l'AFP Maidul Islam Prodhan, porte-parole du ministère de la Santé.

09h30

Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a annoncé jeudi un léger assouplissement dès vendredi des mesures de lutte contre le coronavirus dans la capitale russe, arguant notamment du succès de la campagne de vaccination.

"La situation relative à la propagation de l'infection inspire un optimisme prudent", a-t-il écrit sur son site Internet, notant que le nombre de nouveaux cas quotidiens - 2.000 à 4.000 par jour la semaine dernière - était "nettement moindre qu'à la fin du mois de décembre". "Le taux de vaccination a considérablement augmenté. Plus de 220.000 moscovites ont déjà reçu une protection fiable contre le virus", a-t-il ajouté.