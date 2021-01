DIRECT - Coronavirus : les restrictions légèrement assouplies à Moscou

Alors que l'Allemagne prolonge ses restrictions jusqu'à mi-février, Le nombre de malades du Covid-19 en réanimation en France continue de grimper et les stations de ski se dirigent vers une saison blanche. La menace d'un reconfinement pèse de plus en plus sur l'Hexagone. Suivez toute l’actualité de l’évolution de la crise sanitaire du coronavirus.

09h42

Le Bangladesh a réceptionné jeudi deux millions de doses de vaccin contre le Covid-19, et prévoit de commencer à vacciner ses 168 millions d'habitants dès la semaine prochaine.

Le gouvernement prévoit de vacciner de 500 à 600 médecins et infirmières au début de semaine prochaine, avant une campagne nationale de vaccination début février, a déclaré à l'AFP Maidul Islam Prodhan, porte-parole du ministère de la Santé.

09h30

Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a annoncé jeudi un léger assouplissement dès vendredi des mesures de lutte contre le coronavirus dans la capitale russe, arguant notamment du succès de la campagne de vaccination.

"La situation relative à la propagation de l'infection inspire un optimisme prudent", a-t-il écrit sur son site Internet, notant que le nombre de nouveaux cas quotidiens - 2.000 à 4.000 par jour la semaine dernière - était "nettement moindre qu'à la fin du mois de décembre". "Le taux de vaccination a considérablement augmenté. Plus de 220.000 moscovites ont déjà reçu une protection fiable contre le virus", a-t-il ajouté.