Investiture de Joe Biden : les ventes de livres de la poétesse Amanda Gorman explosent

Vêtue de jaune, la tête coiffée d'une couronne rouge, la jeune poétesse afro-américaine Amanda Gorman a captivé le public mercredi lors de la cérémonie d'investiture de Joe Biden, avec ses vers appelant à l'unité des Etats-Unis.

Si bien que de nombreux téléspectateurs ont décidé de se procurer ces œuvres. «Mes livres sont numéro 1 et 2 sur Amazon après une journée, s'est en effet réjouie sur Twitter la jeune femme de 22 ans. Merci beaucoup à tous de me soutenir moi et mes mots».

I AM ON THE FLOOR MY BOOKS ARE #1 & #2 ON AMAZON AFTER 1 DAY! Thank you so much to everyone for supporting me and my words. As Yeats put it: "For words alone are certain good: Sing, then"

— Amanda Gorman (@TheAmandaGorman) January 20, 2021