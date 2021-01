Joe Biden : le chantier du nouveau président sur le coronavirus commence

400.000 morts, des milliers de décès chaque jour et une courbe des contaminations qui peine à diminuer... Pour contrer l'épidémie de coronavirus qui sévit toujours aussi fortement aux Etats-Unis, Joe Biden a dévoilé une série de mesures ce 21 janvier.

La principale de ces annonces concerne la mise en pratique d'une promesse faite il y a plusieurs semaines : obtenir la vaccination de 100 millions d'Américains dans les 100 premiers jours de sa présidence. Si le défi est réussi, près d'un tiers de la population aura donc reçu son injection d'ici au 30 avril prochain. Les doses doivent notamment être rendues disponibles dans des pharmacies locales.

Le gouvernement compte également investir grâce à l'aide d'urgence pour accélérer la production de tests de dépistage ainsi que de matériels de protection pour le personnel soignant, comme des masques ou encore des gants. Une bonne partie des fonds seront destinés aux «communautés de couleur et défavorisées qui sont les plus touchées par le virus», d'après la Maison Blanche.

Concernant la reprise de l'économie, l'administration veut mettre en place une directive pour la réouverture des écoles, protéger les travailleurs et promouvoir des voyages «sécurisés», notamment en rendant obligatoires les masques dans les aéroports, les avions, les trains, les bateaux ou encore les bus.

Malgré les contaminations qui restent très élevées dans le pays, Joe Biden ne compte pas demander aux Etats d'entrer en confinement pour inverser les courbes. Comme son prédécesseur, le démocrate compte en effet laisser l'économie ouverte le plus possible, en intervenant cependant plus au niveau fédéral pour demander le respect des gestes barrières, le port du masque et aider des communautés plus touchées que d'autres par la maladie. À noter que ces lignes directrices seront avant tout des recommandations, qui seront suivies ou non par les autorités locales.

