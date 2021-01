Tableaux, décoration : découvrez le bureau ovale de Joe Biden

La Maison Blanche est déjà aux couleurs de Joe Biden. Comme il est de tradition, le 46e président des Etats-Unis a imposé sa marque dès son arrivée dans le bureau ovale grâce à des éléments de décoration.

Les rideaux dorés mis en place par Donald Trump (les mêmes que Bill Clinton avait utilisés) sont toujours en place pour le moment. Joe Biden peut cependant faire un changement dans le futur, comme Barack Obama l'avait fait en son temps. Il avait fallu attendre avant de voir l'installation des rideaux rouges.

Biden Oval Office vs. Trump Oval Office pic.twitter.com/4plAURP1Y4 — Hunter Schwarz (@hunterschwarz) January 20, 2021

En revanche, que ce soit sur les bustes, peintures et autres photographies, le démocrate a déjà imposé sa vision. Aux côtés d'images rappelant les différentes étapes de sa vie et sa famille, l'on retrouve un buste de César Chávez, militant hispanique des droits civiques et défenseur des ouvriers agricoles. Les médias américains expliquent que la présence de cette sculpture n'est pas un hasard, puisque le président américain a notamment annoncé vouloir donner un statut légal aux travailleurs agricoles sans-papiers.

Parmi les autres bustes placés à plusieurs endroits de la pièce, les journalistes présents sur place ont notamment aperçu celui de Martin Luther King, Rosa Parks ou encore Eleanor Roosevelt, ancienne Première dame et première présidente de la Commission des droits de l'homme à l'ONU.

DES CHANGEMENTS COMME MESSAGE POLITIQUE

De part et d'autre du «resolute desk», le bureau présidentiel, les portraits d'Abraham Lincoln et Andrew Jackson, deux anciens présidents républicains, ont été remplacés par la peinture «Avenue in the rain», représentant la 5e avenue de New York par l'artiste Childe Hassam, ainsi qu'un portrait de Benjamin Franklin.

The oil on canvas paintings in Biden’s Oval Office appear to be “The Avenue in the Rain” by Childe Hassam, and "Benjamin Franklin” by Joseph Siffred Duplessis pic.twitter.com/LySF5cShOb — Hunter Schwarz (@hunterschwarz) January 20, 2021

À terre, le tapis beige de Donald Trump a fait place à un bleu, qui avait été utilisé par Bill Clinton pendant son temps à la Maison Blanche. Les drapeaux des forces armées, une nouveauté voulue par le milliardaire républicain, ont en revanche disparu avec l'arrivée de Joe Biden, a noté CNN.

Ces changements, en apparence anodins, portent une symbolique politique non négligeable pour une prise de fonctions. La décoration permet en effet de donner le ton de son mandat.

Darryl Morin, président de Forward Latino, une organisation de défense des Hispaniques, n'a par exemple pas caché sa joie à NBC devant le buste de César Chávez. Mais nul doute que cela ne suffira pas à garder les concernés heureux si la décoration n'est pas suivie d'actions.

