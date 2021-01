Une photo de Bernie Sanders lors de la cérémonie d’investiture largement détournée sur Twitter

L’investiture de Joe Biden, hier, a été très suivie à travers le monde. Parmi les invités, l’un d’entre eux a attiré plus particulièrement l’attention des internautes : Bernie Sanders, sénateur du Vermont, dont l’une des photos a été largement détournée sur Twitter.

Assis dans le froid, emmitouflé dans un grand manteau, des moufles à motif, et le regard dans le vide : cette photo de Bernie Sanders, candidat malheureux des primaires démocrates pour l'élection présidentielle de 2016, a beaucoup fait réagir.

Tantôt chevalier de la table ronde, tantôt membre de la famille Stark dans Game of Thrones, sur Twitter, les internautes ont partagé leurs meilleurs montages, et n’ont pas manqué d’imagination :

Best Bernie Sanders Inauguration Memes pic.twitter.com/wTh76PZLcF — President-Elect Godzilla (@VoteGodzilla) January 21, 2021

Je vous présente un nouveau autour de la table ronde, le Seigneur Bernie, dit "le chevalier aux moufles". #Sanders pic.twitter.com/KS3INTWt32 — Perceval le Gallois (@_Gerceval_) January 21, 2021

NOT BERNIE SANDERS STARK??!!

pic.twitter.com/xklU9v2sKH — Jessica Fyre (@TheJessieWoo) January 21, 2021

I just about lost it when I saw this one. #BernieSanders is an ICON. Goodnight, everyone. pic.twitter.com/3HbOTYvSCv — Marie C (@9woodMac) January 21, 2021

Le sénateur du Vermont a réagi aux commentaires des internautes, sur CBS News. «Les gens adorent vos gants ! Voulez-vous nous parler de votre tenue d’aujourd’hui ?», lui a demandé la présentatrice Gayle King. «Vous savez, dans le Vermont, on s’habille chaud. On connaît bien le froid, et on ne se préoccupe pas tellement de la mode», lui a alors répondu Bernie Sanders, avec humour.

Hours after his inauguration look inadvertently went viral, Sen. Bernie Sanders told CBS News' @GayleKing, "You know, in Vermont, we dress warm." https://t.co/Q4VDPVskTa pic.twitter.com/HPNLMAaIWI — CBS News (@CBSNews) January 20, 2021

