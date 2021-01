Coronavirus : la Jordanie est l'un des premiers pays à vacciner les réfugiés

Pour lutter contre le coronavirus, la Jordanie mise sur la vaccination de tous, y compris les réfugiés. Le pays est l'un des premiers à avoir adopté cette mesure, mise en place dès le 15 janvier. Selon le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR), 51 des 90 pays ayant développé une stratégie nationale de vaccination ont pris cet engagement.

Mais la Jordanie a sans conteste été parmi les plus rapides. La toute première injection a été administrée à Raia Alkabasi, une réfugiée irakienne habitant Irbid, dans le nord du pays. Le plan de vaccination jordanien prévoit que toute personne vivant sur le territoire puisse se faire vacciner gratuitement. Et les réfugiés et demandeurs d'asile ne font pas exception.

Of 90 countries currently developing #COVID19 #vaccination campaigns, 51 have decided to include refugees.





Jordan, host to a large refugee population, has been one of the first to do this — once more showing generous leadership.





Inclusion of all is key to beating the pandemic. pic.twitter.com/Lx4sNNpp9e

— Filippo Grandi (@FilippoGrandi) January 16, 2021