DIRECT - Coronavirus : 23.292 nouveaux cas et 323 morts en 24 heures, 963.139 personnes vaccinées en France

Alors que l'Allemagne prolonge ses restrictions jusqu'à mi-février, Le nombre de malades du Covid-19 en réanimation en France continue de grimper et les stations de ski se dirigent vers une saison blanche. La menace d'un reconfinement pèse de plus en plus sur l'Hexagone. Suivez toute l’actualité de l’évolution de la crise sanitaire du coronavirus.

21h04

Nicolas et Céline sont saisonniers. Ils vivent à Méribel dans les Alpes à l'année et se sentent piégés par les décisions du gouvernement.

20h33

23.292 nouveaux cas et 323 morts ont été enregistrés en 24 heures en France, selon Santé Publique France.

20h08

963.139 personnes ont été vaccinées contre le Covid-19 au 22 janvier, indique le ministère de la Santé.

19h41

La Belgique a décidé d'interdire à sa population les voyages non essentiels hors des frontières à compter de mercredi et jusqu'au 1er mars, a déclaré vendredi à l'AFP une source gouvernementale confirmant des informations des médias belges. Cette décision vise à endiguer la propagation du coronavirus et des variants récemment apparus. Sont interdits "les voyages de loisirs ou d'agrément, il y aura des contrôles aux frontières avec des amendes", a précisé à la chaîne de télévision RTBF un autre dirigeant, Elio Di Rupo, le président de la région wallonne. Les travailleurs frontaliers ne sont pas concernés.

18h37

L'Organisation mondiale de la santé et Pfizer-BioNtech ont annoncé vendredi un accord qui doit permettre de fournir 40 millions de doses du vaccin anti-Covid-19 du géant pharmaceutique au système Covax, à destination des pays défavorisés. Les doses du vaccin -efficace à 95%- seront fournies "à prix coûtant" et devraient être livrées courant premier trimestre, a indiqué le patron de Pfizer, Albert Bourla, au cours d'un point de presse avec l'OMS.

18h11

Le variant britannique du nouveau coronavirus, plus contagieux, semble en outre être lié à une plus forte mortalité, a déclaré le Premier ministre Boris Johnson vendredi. "Il semble également maintenant qu'il existe des preuves que le nouveau variant, le variant qui a été identifié pour la première fois à Londres, et le sud-est (de l'Angleterre), peut être lié à un degré plus élevé de mortalité", a déclaré Boris Johnson lors d'une conférence de presse à Downing Street.

15h13

Au moins 14 membres d'un groupe de touristes britanniques en séjour à Vallorcine, en Haute-Savoie, ont été testés positif au Covid-19 et attendent de savoir s'ils sont porteurs d'un variant, ont fait savoir vendredi l'ARS et la préfecture.

Selon cette dernière, tout le groupe avait été testé négatif à son arrivée. "Les 26 personnes du groupe ont été testées par RT-PCR. Les résultats disponibles à ce stade sont positifs pour 14 d'entre elles, nous sommes en attente des résultats pour les autres personnes", a précisé à l'AFP l'Agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes, confirmant une information de France Bleu pays de Savoie.

13h30

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 2.092.736 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi à 11H00 GMT.

Plus de 97.457.370 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie, dont au moins 59.236.900 sont aujourd'hui considérés comme guéris. Les chiffres se fondent sur les bilans communiqués quotidiennement par les autorités sanitaires de chaque pays et excluent les révisions réalisées a posteriori par des organismes statistiques, comme en Russie, en Espagne et au Royaume-Uni.

Sur la journée de jeudi, 17.953 nouveaux décès et 662.119 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont les États-Unis avec 4.045 nouveaux morts, le Royaume-Uni (2.539) et le Mexique (1.803).

Les États-Unis sont le pays le plus touchĂ© tant en nombre de morts que de cas, avec 410.378 dĂ©cès pour 24.632.468 cas recensĂ©s, selon le comptage de l'universitĂ© Johns Hopkins. Après les États-Unis, les pays les plus touchĂ©s sont le BrĂ©sil avec 214.147 morts et 8.697.368 cas, l'Inde avec 153.032 morts (10.625.428 cas), le Mexique avec 146.174 morts (1.711.283 cas), et le Royaume-Uni avec 95.829 morts (3.543.646 cas).Â

Parmi les pays les plus durement touchés, la Belgique est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 178 décès pour 100.000 habitants, suivie par la Slovénie (158), la République tchèque (141), le Royaume-Uni (141) et l'Italie (139).

12h55

L'entraîneur français du Real Madrid Zinédine Zidane est positif au Covid-19, a annoncé le club madrilène vendredi. "Le Real Madrid annonce que notre entraîneur Zinédine Zidane a été testé positif au Covid-19", a déclaré le club dans un bref communiqué, sans donner plus de précisions.

11h11

Le club de rugby anglais de Bath, qui a fermé mardi son centre d'entraînement après plusieurs contaminations au Covid-19 dans son effectif, a annoncé que quasiment tous les tests étaient faux en raison d'une erreur humaine en laboratoire.

"Le club a été informé qu'une erreur s'était produite dans les laboratoires Randox (qui officient pour le championnat d'Angleterre, ndlr) et qu'à la suite de nouveaux tests, 18 des 19 résultats positifs initiaux étaient en fait négatifs", a expliqué le club dans un communiqué publié jeudi.

11h02

Les pays les plus défavorisés vont pouvoir avoir plus facilement accès à des tests antigéniques rapides, un outil de base pour tenter d'endiguer la pandémie de Covid-19, à la moitié du prix actuel, a annoncé Unitaid vendredi.

L'accord entre Unitaid et la Fondation pour des diagnostics innovants "va permettre d'augmenter la capacité des entreprises qui fabriquent ces tests rapides de détection d'antigènes et répondre à environ la moitié des besoins estimés pour les pays à faible et moyen revenu et il permet de baisser le prix de moitié, de 5 à 2,5 dollars pièce", a indiqué Hervé Verhoosel, un porte-parole d'Unitaid, une organisation internationale hébergée par l'OMS, au cours d'un point de presse de l'ONU à Genève.

10h35

Neuf morts de personnes âgées qui avaient reçu le vaccin Pfizer/BioNTech contre le Covid-19 ont été recensées en France, sans qu'un lien soit établi entre leur décès et la vaccination, a indiqué vendredi l'Agence du médicament, selon qui elles étaient malades et sous traitement lourd.

"Au regard des éléments dont nous disposons à ce jour, rien ne permet de conclure que ces décès sont liés à la vaccination", a souligné l'ANSM dans son point hebdomadaire sur la surveillance des vaccins.

10h20

Les diverses parties prenantes au Japon des JO de Tokyo, reportés l'an dernier en raison de la pandémie de Covid-19, ont réaffirmé vendredi leur intention de les tenir cet été, malgré des informations selon lesquelles le gouvernement nippon y aurait secrètement renoncé.

"Je suis déterminé" à accueillir des Jeux olympiques "sûrs" à Tokyo, en signe de "victoire de l'humanité sur le nouveau coronavirus", a déclaré le Premier ministre Yoshihide Suga lors d'une séance parlementaire.

07h49

Le nombre total de décès provoqués par le coronavirus en Allemagne a franchi vendredi le seuil des 50.000, a annoncé l'institut de veille sanitaire Robert Koch (RKI), au moment où le pays a prolongé jusqu'à mi-février son arsenal anti-Covid.

L'institut a enregistré un total de 50.642 décès depuis le début de la pandémie lors de l'hiver 2020. 859 personnes sont décédées lors des dernières 24 heures, un chiffre en baisse en comparaison hebdomadaire.

Ces chiffres se basent à la fois sur les personnes décédées directement de la maladie causée par le virus et les personnes atteintes de maladies antérieures qui ont été infectées par le coronavirus et pour lesquelles la cause exacte du décès ne peut être prouvée de manière concluante.

07h15

Le gouvernement japonais a approuvé vendredi deux projets de loi visant à renforcer l'efficacité des mesures restrictives pour lutter contre le coronavirus, qui permettraient, s'ils sont adoptés tels quels, d'infliger des amendes et même des peines de prison aux réfractaires.

A tout juste six mois de l'ouverture prévue des Jeux olympiques de Tokyo-2020, reportés l'an dernier à cause de la pandémie, une partie du Japon, dont sa capitale, vit à l'heure de l'état d'urgence déclaré début janvier face à la forte recrudescence des cas de Covid-19.