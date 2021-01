États-Unis : des soldats contraints de dormir par terre sur un parking après l'investiture de Joe Biden

Des centaines de soldats américains ont dormi dans un parking du Capitole à même le sol dans la nuit de jeudi 21 au vendredi 22 janvier, quelques heures à peine après l'investiture du nouveau président Joe Biden, mercredi à Washington. La situation a ému bon nombre de sénateurs, démocrates et républicains. Certains d'entre eux sont venus rendre à ses réservistes de la Garde Nationale. Ils ont finalement pu réintégrer le Capitole pour y dormir.

Le champ de bataille est loin, mais les conditions sont spartiates. Dans la nuit du jeudi 21 au vendredi 22 janvier, des soldats réservistes de la Garde Nationale ont été contraints de quitter la salle de repos du Capitole pour prendre leurs quartiers... sur le parking du Capitole, au milieu des voitures. La décision de transfert a été prise jeudi sans aucune explication. Selon des responsables, interrogé par le Washington Post, la raison serait logistique : les soldats disposent de chambres d'hôtel trop éloignées de leur lieu de patrouille.

Deux soldats, interrogés par le Washington Post, ont indiqué que les centaines de soldats amassés dans le parking, mais aussi sur des courts de tennis ou de la moquette, ont dû respirer les gaz d'échappement, et ne disposaient que de très peu de toilettes pour des centaines de soldats.

De nombreux sénateurs, scandalisés par la situation, ont interpellé les autorités et ont proposé leur aide aux soldats, à l'image d'Alexandra Occasio-Cortez, qui a proposé de prêter son bureau à quelques soldats. Elu républicain à la chambre des représentants, Madison Cawthorn a lui apporté des pizzas aux troupes. Après plusieurs heures de flottement, les soldats ont finalement pu réintégrer le Capitole pour y dormir.

I just visited the solders who have been abandoned & insulted by our leaders. I brought them pizza and told them that they can sleep in my office. No soldier will ever, ever sleep on a garage floor in the US Capitol while I work in Congress Our Troops deserve better. pic.twitter.com/4attFqhRRJ

Yeah this is not okay.





My office is free this week to any service members who’d like to use it for a break or take nap on the couch. We’ll stock up on snacks for you all too.





(We’re in the middle of moving offices and it’s a bit messy so don’t judge, but make yourself at home!) https://t.co/JyEvC4kg6o

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) January 22, 2021