Joe Biden supprime le bouton «Coca Light» utilisé par Donald Trump dans le Bureau ovale

Ses valises à peine posées à la Maison Blanche, Joe Biden supprime déjà toute trace de Donald Trump. Deux jours après son inauguration, le nouveau président s'est débarrassé du bouton «Coca Light» utilisé par son prédecesseur dans le Bureau ovale.

Sur Twitter, le journaliste américain Tom Newton Dunn a expliqué que Donald Trump se servait du bouton pour qu'un Coca Light lui soit apporté le plus vite possible. «Le président Biden a supprimé le bouton 'Coca Light'. Quand nous avions interviewé Donald Trump en 2019, nous avions été fasciné par ce petit bouton rouge. A un moment, Trump a appuyé dessus, et un majordome est rapidement venu lui apporter un Coca Light sur un plateau en argent. Le bouton a désormais disparu», a-t-il écrit.

President Biden has removed the Diet Coke button. When @ShippersUnbound and I interviewed Donald Trump in 2019, we became fascinated by what the little red button did. Eventually Trump pressed it, and a butler swiftly brought in a Diet Coke on a silver platter. It's gone now. pic.twitter.com/rFzhPaHYjk

— Tom Newton Dunn (@tnewtondunn) January 21, 2021