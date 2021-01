Une mère de famille découvre qu'un inconnu avait élu domicile dans son grenier

Dans sa maison du Queensland, en Australie, Monica Green avait déjà eu l'impression que certains objets n'étaient pas à leur place. Mère de trois enfants, elle ne s'était pas inquiétée davantage et n'aurait sans doute jamais pu imaginer ce qui se tramait chez elle : un inconnu avait élu domicile dans son grenier.

Selon les informations du Daily Telegraph, la mère de famille a découvert la présence de l'intrus en rentrant tôt chez elle, un jour où elle avait rendez-vous chez le médecin. Cette fois-ci le désordre était trop conséquent pour être ignoré : le climatiseur était allumé, la porte de derrière était ouverte et une assiette entamée de nuggets de poulet était posée sur le comptoir de la cuisine.

